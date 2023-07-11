صحف الكويت| طبع 100 ألف نسخة من المصحف مترجمة إلى اللغة السويدية.. قيس سعيد : تونس ليست شقة للإيجار.. وكوريا الشمالية توجه اتهاما لـ أمريكا



المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: الأسبوع الأول من يوليو الأشد حراً منذ عام 1940

رئيس وزراء العراق يلمح إلى استيراد الغاز القطري عوضاً عن الإيراني

بيان خليجي روسي يؤكد أهمية التزام العراق بسيادة الكويت

أردوغان يوافق على إحالة انضمام السويد للناتو إلى البرلمان

سقوط من علو .. وفاة مصري بالكويت



اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة القبس؛ تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بان بلاده ليست شقة للبيع أو الإيجار، محذراً من «استيطان من نوع جديد» بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين.

وخلال استقباله ، لرئيسة الحكومة نجلاء بودن، تطرّقَ سعيد إلى «موضوع الهجرة غير النظامية، وما يلقاه هؤلاء المهاجرون من معاملة إنسانية نابعة من قيمنا ومن شيمنا، عكس ما تروّج له الدوائر الاستعمارية وعملاؤها من الذين لا همّ لهم سوى خدمة هذه الدوائر، وليس أدلّ على ذلك من أن مواقفهم هي نفس مواقف الأبواق المسعورة في الخارج التي تمهّد إلى استيطان من صنف جديد، وتزيّف الحقائق ونشر الأكاذيب»، وفق البيان الرئاسي.

وأكد سعيد أن قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع، مشيراً إلى أن «هذه المخططات مفضوحة ومعلومة منذ وقت غير بعيد، وانخرط فيها من يتباكى اليوم، وهو كان في السلطة ولفظه الشعب ولفظه التاريخ».

وأوضح سعيد أن «تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار، وأن هؤلاء المهاجرين الذين هم في الواقع مهجّرون لم يتخذوا من تونس مقصداً لهم إلا لأنه تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر».

كما بيّن أن «الدولة لا يمكن أن تدار بناء على ما يُنشر من أكاذيب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي جعل منها الكثيرون منصات وأدوات لزعزعة الاستقرار وبث بذور الفتنة، مؤكداً على أن من يعتقد أنه قادر على إرباك مؤسسات الدولة بنشر الأخبار الزائفة فهو مخطئ في العنوان، فالدولة التونسية لن تربكها لا الصور الكاذبة، التي تلتقط في بلدان أخرى، ولا أيضاً الأخبار الزائفة التي ينشرها أصحاب بعض المواقع في الداخل وفي الخارج. فالتاريخ كفيل بالفرز، والشعب التونسي حسم أمره ولن يعود خطوة إلى الوراء

وأشارت الصحيفة أيضا الي البيانات الأولية والتي نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأسبوع الأول من شهر يوليو هو أشد الأسابيع حرا على الإطلاق هذا العام منذ بدء توثيق درجات الحرارة عام 1940.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان: «شهد العالم للتو الأسبوع الأشد حرا على الإطلاق، وفق بيانات أولية»، بعدما تسبب تغير المناخ والمراحل الأولى من ظاهرة «إل نينيو» في أن يكون شهر يونيو الماضي الأشد حرا على الإطلاق.

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة بصدد تجاوز المستويات القياسية على اليابسة وفي المحيطات، مع «آثار مدمرة محتملة على النظم الإيكولوجية والبيئة».

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن مستويات الجليد البحري بالقطب الجنوبي سجلت في الشهر الماضي انخفاضا قياسيا، وهو ما يصفه خبراء الأرصاد الجوية بأنه مبعث قلق.

وقال مدير خدمات المناخ في المنظمة كريستوفر هيويت: «نحن في المجهول ويمكن توقع تجاوز المزيد من المستويات القياسية مع تطور ظاهرة إل نينيو، وستمتد هذه التأثيرات حتى عام 2024. هذه أخبار مقلقة للعالم».

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أنها اعتمدت بيانات مختلفة من شركاء حول العالم.

ولفتت الصحيفة الي قرار مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بطباعة عدد مائة ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية بهذا الشأن ليتم توزيعها في مملكة السويد.

وأكد مجلس الوزراء في بيانه الأسبوعي، أن ذلك يأتي بهدف التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ونشر المبادئ والقيم الإسلامية والتعايش الإيجابي بين البشر جميعاً، في جو يسوده المحبة والتسامح والسلام، وإبراز جوانب الرحمة ونبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني.

بينما صحيفة النهار الكويتية فقد اهتمت بطلب رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الاثنين، من حكومته بضرورة إيجاد بدائل عن الغاز المستورد، في إشارة إلى الغاز الإيراني، على خلفية المشاكل التي تواجهها البلاد في مجال الكهرباء.

وأكد السوداني خلال اجتماع مع مسؤولي الطاقة في العراق أن "الحكومة الحالية شخصت منذ استلامها المسؤولية، الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء، وعملت على وضع الحلول بثلاثة مستويات، الحلول الآنية والمتوسطة والبعيدة، حيث تمثلت الحلول الآنية بإكمال مشاريع الصيانة واستكمال المحطات وتفعيل منظومات التبريد، وتنفيذ مشاريع فك الاختناقات المتعلقة بتوزيع الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تكللت بإيصال إنتاج الطاقة الكهربائية إلى مستوى 26 ألف ميغا واط، وهو الإنتاج الأعلى بتاريخ البلد، لكن استقرار هذا الإنتاج كان مرهونا بشرط استمرار الغاز الإيراني".

وأشار إلى أن "العقوبات الأمريكية وعدم الالتزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018، تسببتا بخفض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف، ما انعكس سلبا على منظومة الإنتاج الوطنية".

وبين السوداني وفقا للبيان أن "الحكومة ماضية بخططها المتوسطة المتمثلة بتنفيذ العقود المبرمة مع شركة "توتال"، وأيضا عقود تراخيص الجولة الخامسة التي ستُسهم بإيجاد البدائل للغاز المستورد".

ووجه رئيس الحكومة العراقية بحسب البيان، تعليمات بالعمل على إنجاز البدائل والحلول السريعة، وبحث تزويد المولدات الأهلية بالوقود مجانا أو بأسعار رمزية، مع الاستمرار بالجهود التي بدأتها الحكومة لاستيراد الغاز من تركمانستان وقطر.

كما أمر السوداني وزارة النفط بضرورة حسم ما تبقى من تراخيص الجولة الخامسة، والعمل مع الشركات العالمية لتطوير حقول الطاقة، كما شدد على أهمية إسراع وزارة الكهرباء بالمضي بالاستثمار في محطات التوليد والإنتاج، والعمل بشكل عاجل على مشاريع توليد الطاقة الشمسية



وأشارت الصحيفة الي انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية في مدينة موسكو

وترأس جانب مجلس التعاون وزير خارجية سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدر بن حمد البوسعيدي، وترأس جانب روسيا الاتحادية وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، و الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد عبدالله البديوي.

وأكد الوزراء على أهمية الحوار الاستراتيجي بين منظومة مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة والثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين، مبرزين الدور المهم الذي تقوم به دولهم لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة، وتعزيز الرخاء والازدهار.

وناقش الوزراء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

ونوهت الصحيفة كذلك الي اعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، مساء الإثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي قبل قمة الناتو في ليتوانيا، : "يسرني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى مجلس الأمة التركي الكبير في أقرب وقت ممكن، والعمل عن كثب مع المجلس لضمان التصديق".

واعتبر ستولتنبرغ أن إتمام مسعى انضمام ستوكهولم للناتو "خطوة تاريخية".

وسعى أمين عام الحلف جاهدا مساء الإثنين لكسر الجمود بخصوص محاولة السويد الانضمام لعضوية الناتو، بعد أن جمع أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون قبل قمة ليتوانيا.

وتقدمت السويد وفنلندا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي العام الماضي، متخليتين عن سياسات عدم الانحياز العسكري التي استمرت طوال عقود.

بينما صحيفة الراي الكويتية فقد سلطت الضوء علي ماذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ذات النفوذ، اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك المجال الجوي لمنطقتها الاقتصادية الخالصة ثماني مرات بطائرة تجسس عسكرية.

وحذرت كيم من أن القوات الأميركية ستواجه «ردا حاسما للغاية» إذا واصلت ما وصفته «بالتدخل غير القانوني»، مكررة اتهاما وجهته أمس الاثنين إلى الولايات المتحدة بأنها انتهكت مجالها الجوي بطائرات استطلاع.

كما أشارت الي وفاة عامل مصري إثر سقوطه من سطح قسيمة قيد الانشاء في منطقة المطلاع أثناء قيامه ببعض الأعمال.

وأبلغ زملاء العامل عمليات وزارة الداخلية والإسعاف وعند وصول المسعفين أفادوا بأن العامل قد فارق الحياة.



أبلغ المحقق الذي حضر وعاين الجثمان وأمر برفعه وإحالته إلى الطب الشرعي بعد تسجيل قضية سقوط من علو ووفاة.