الأمن يحقق في واقعة اعتداء مجهولين على تاجر شهير بالمحلة

شهدت منطقة ابوراضي التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اقتحام 5 ملثمون يحملون أسلحة بيضاء والشوم ابواب أحد المحلات التجارية للاعتداء على تاجر شهير وإصابته باكثر من 100 غرزه في أماكن متفرقة من جسده والفرار بقصد انهاء حياته وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي إحدي المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة وإنقاذ حياته .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بواقعة اعتداء مجهولون ملثمون علي المدعو "هشام .ا" 35 سنة باستخدام أداة حادة وأسلحة بيضاء والشوم لخلافات سابقه بينه وبين مرتكبي الواقعة.



وانتقلت الاجهزه الامنيه بإدارة البحث الجنائي إلي مكان الحادث وتكثف من جهودها لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة .

وافادت مصادر مقربة من أسرة التاجر الضحية أنه تعرض الابتزاز والتشهير والتهديد بالقتل من جهه أحد أباطرة الإجرام يدعي "يوسف العزب" مسجل شقي خطر وأخطبوط استيلاء علي الأراضي وتهديد شخصيات عامة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعة ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة.