عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يحقق في واقعة اعتداء مجهولين على تاجر شهير بالمحلة

مديرية أمن الغربية
مديرية أمن الغربية

شهدت منطقة ابوراضي التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اقتحام 5 ملثمون يحملون أسلحة بيضاء والشوم ابواب أحد المحلات التجارية للاعتداء على تاجر شهير وإصابته باكثر من 100 غرزه في أماكن متفرقة من جسده والفرار بقصد انهاء حياته وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي إحدي المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة وإنقاذ حياته .

رئيس جامعة طنطا : أطلقنا موقعا إلكترونيا بـ الذكاء الاصطناعي


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بواقعة اعتداء مجهولون ملثمون علي المدعو "هشام .ا" 35 سنة باستخدام أداة حادة وأسلحة بيضاء والشوم لخلافات سابقه بينه وبين مرتكبي الواقعة.

الغربية .. ترقية 9 أعضاء بهيئة التدريس وتعيينات جديدة بجامعة طنطا


وانتقلت الاجهزه الامنيه بإدارة البحث الجنائي إلي مكان الحادث وتكثف من جهودها لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة .
وافادت مصادر مقربة من أسرة التاجر الضحية أنه تعرض الابتزاز والتشهير والتهديد بالقتل من جهه أحد أباطرة الإجرام يدعي "يوسف العزب" مسجل شقي خطر وأخطبوط استيلاء علي الأراضي وتهديد شخصيات عامة .

جامعة طنطا تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى محو الأمية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعة ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة.

ابتزاز والتشهير 100 غرزة 5 ملثمون اقتحام محل تجاري المحلة اعتداء تاجر شهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقابة المهندسين تتحرك لإنقاذ إيمان البحر درويش بعد صورته الموجعة |تفاصيل مهمة

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

بفرمان من كولر.. شوبير يعلن أول العائدين للنادي الأهلي

فرمان حاسم من كولر.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

المالية: 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية سجلت في ضريبة القيمة المضافة

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا: نستهدف تحقيق المعدلات الدولية لتمكين المرأة ودعم ذوي الهمم

ترشيحاتنا

سقوط مروجي الأسلحة عبر "فيس بوك" في قبضة مباحث القاهرة

تقارب روسي - خليجي.. موسكو تعلن دعمها للتطبيع العربي الإيراني

الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل وفرض عقوبات عليها

القبض على شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

كنا جوزناهم أحسن.. انهيار أولياء أمور طالبات الثانوية العامة بعد امتحان الديناميكا |شاهد

تتعلق بـأوكرانيا.. ستولتنبرج يكشف عن رسائل قمة الناتو اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ