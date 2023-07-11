سوريا.. تحذير عاجل من احتمالات اندلاع حرائق بالغابات في عدة مناطق

اصدرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في سوريا تحذيرا من تأثير مؤشّرات خطورة الحريق المتوسطة بشكل عام على مواقع غابات شمال غرب سوريا خلال اليوم، إضافة لتأثير المستويات المرتفعة على السفوح الشرقية لسلسلة الجبال الساحلية ومواقع الغابات شمال محافظة اللاذقية وبعض المواقع شرقي محافظة طرطوس.

ووفق صحيفة الوطن السورية؛ فقد ذكرت المنصة: تزداد شدة المؤشرات يوم غد الأربعاء 12 يوليو لتكون المؤشرات المرتفعة هي السائدة على معظم مواقع غابات شمال غرب سوريا .

وأشارت المنصة إلى إعداد الخرائط بالتعاون مع، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي / مديرية الحراج، والمديرية العامة للأرصاد الجوية.

كما طلبت المنصة عدم إشعال أية نيران، والإبلاغ عن أي نار أو دخان على الأرقام المجانية 188 و113.