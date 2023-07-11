الإمارات تصدر قرارا بـ حبس مقيم لهذا السبب

أصدرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية في دولة الإمارات، قرارا بحبس مقيم من جنسية آسيوية بعد أن وجهت له اتهامات عدة.

ووفق صحيفة سبق الجزائرية؛ فقد تضمنت الاتهامات، نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي ويسيء إلى المجتمع الاماراتي، بناء على ما رصده مكتب التحقيقات الاتحادي بمكتب النائب العام للدولة من مقطع مصور للمتهم يظهر فيه مرتديا الزي الاماراتي داخل معرض للسيارات الفارهة، يتبعه شخصان يحملان لوحا عليه ما يظهر أنه مبالغ مالية طائلة، ويدير حوارًا مع مالك المعرض يطلب فيه شراء سيارة أعلى ثمنًا من مبلغ مليوني درهم بأسلوب استعلائي.

بالإضافة إلى تهمة استخدام الشبكة المعلوماتية في بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وهو يوزع رزمًا مالية على العاملين في المعرض بطريقة تفصح عدم تقدير قيمة المال، على نحو من شأنه الترويج لصورة ذهنية خاطئة ومسيئة عن مواطني الدولة والسخرية منهم، ومن ثم تأليب الرأي العام وإثارته مما يضر بالمصلحة العامة.

كما أمرت النيابة العامة باستدعاء مالك معرض السيارات الذي صور فيه مقطع الفيديو المشار إليه.