بتصميم "بريميوم".. أوبو تطلق رسميا هاتف فئة متوسطة طراز A78

كشفت شركة أوبو Oppo الصينية رسميًا، في إندونيسيا، عن طرازها الجديد في عالم الهواتف الذكية Oppo A78 4G، وهو الطراز الذي من المقرر أن تطرحه في الأسواق العالمية أيضا في المستقبل القريب.

ونقدم إليك كل مواصفاته، حسبما جاء في تقرير موقع gizmochina.

مواصفات Oppo A78 4G

يتميز هاتف أوبو الجديد من طراز Oppo A78 4G بشاشة عرض نوعها AMOLED مقاس 6.43 بوصة تقدم وضوح Full HD + ودقة تبلغ 1080 × 2400 بكسل، بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، يوجد في الأعلى من الشاشة الأمامية فتحة ثقب في الزاوية اليسرى لإيواء الكاميرا الأمامية.

Oppo A78 4G

ويتم تشغيل هاتف Oppo A78 4G بوساطة معالج وحدة مركزية من "كوالكوم" وتحديدا شريحة Snapdragon 680، التي تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت روم أساسية، مع خيار توسيع التخزين حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويدعم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي افتراضية سعة 8 جيجابايت، كما يحزم بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 67 وات بتقنية SuperVOOC. وبحسب الشركة ، يمكن للهاتف أن يصل إلى سعة بطارية تبلغ 76٪ خلال 30 دقيقة من الشحن.

Oppo A78 4G

وفيما يتعلق بإمكانيات التصوير الفوتوغرافي ، نجد في اللوحة الخلفية مستشعر كاميرا أساسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة أخرى بدقة 2 ميجابكسلن ومن ميزات الكاميرا الجديرة بالاهتمام وضع الصور فائق الوضوح بدقة 108 ميجابكسل من Oppo ، ووضع الفيديو ثنائي العرض ، ووضع Bokeh Flare Portrait. هناك كاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 8 ميجابكسل

يأتي هاتف Oppo A78 4G مع نظام تشغيل أندرويد 13 المثبت مسبقًا والمخصص ليعمل مع واجهة مستخدم ColorOS 13.1 من "أوبو". وتشمل الميزات المهمة الأخرى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ومكبرات صوت مزدوجة ووضع الحجم الفائق ودعم NFC.

التسعير والتوافر

يتم تقديم Oppo A78 4G في خيارين من الألوان: الأسود والأخضر، كما أنه يأتي مع تكوينات سعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين بسعر 3599000 روبية إندونيسية (ما يعادل 236 دولارًا).