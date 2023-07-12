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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اشتهرت بها المطاعم السورية .. أسرار عمل الكنافة النابلسية

الكنافة النابلسية
الكنافة النابلسية

انتشرت الكنافة النابلسية بالمطاعم الشامية فى مصر خصوصاً، وتعتبر الكنافة النابلسية من الحلوى العربية وهى من الحلويات المحببة للصغار والكبار ويتناولها الجميع بمناسبة أو دون مناسبة، لمذاقها اللذيذ والشهي.

وهناك الكثير يبحثون عن طريقة عمل الكنافة النابلسية في المنزل، ونظراً لغلاء الأسعار نقدم لكم أسهل وأجمل طريقة لعمل الكنافة النابلسية اللذيذة والشهية دون تكلفة وبكل سهولة في المنزل .

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طريقة عمل الكنافة النابلسية:

المكونات:

نصف كيلو كنافة.
ربع كوب سمنة أو زبدة سائحة.
ملعقتان كبيرة زيت.
كوب جبنة موتزريلا أو جبنة نابلسية، مكسرات.
طريقة عمل شربات السكر
٢ كوب سكر، كوب ماء.
ربع ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية

توضع جميع المكونات مع بعضها وترفع على النار لمدة عشر دقائق ،ثم نقوم بوضع الجبنة الموتزريلا أو الجبنة النابلسية في الماء لمدة نصف ساعة حتي يخرج منها الملح ثم تصفى وتترك جانباً ، ثم نقوم بوضع الكنافة في فريزر الثلاجة حتي يتجمد ثم نقوم بإخراجها من الفريزر وتترك لمدة ساعة حتي تستطيع تقطيعا قطع صغيرة جدا ثم نقوم بوضع الكنافة بعد تقطيعا في صينية مفرودة.

ونقوم بوضع ملعقتان من السمنة ونقلبها ونرفعها على النار مع التقليب المستمر حتى يصفر لونها، ثم نقوم بتجهيز صنية دائريه ونقوم بوضع ملعقة سمنه ثم نقوم بوضع نصف الكنافة بها ونفردها في الصنية بالكامل مع الضغط باليد، ثم نقوم بوضع الجبنة الموتزريلا مع ملعقتان سمنة.

ونقوم بوضع باقي الكنافة ونضغط مرة اخرى حتى تتساوى الصينية ثم نقوم بوضع المكسرات على الوجه ثم توضع الكنافة في الفرن متوسط الحرارة حتى يحمر لونها ثم نقوم بإخراجها من الفرن وتسقى بشربات السكر مباشرة ثم تقطع وتقدم وبالهنا والشفا.

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