عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وزيرة الثقافة عن مهرجان العلمين: لا توجد كلمة مستحيل في قاموس المصريين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت الدكتورة  نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الذي أقيم اليوم، إن هذا المهرجان هو أكبر وأهم حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط.

وأشارت وزيرة الثقافة في كلمتها، إلى أن المهرجان يقام في مدينة عالمية هي إحدى ثمار الجمهورية الجديدة.

وأكدت نيفين الكيلاني، أنه لا توجد كلمة مستحيل في قاموس المصريين، وإنها سعيدة بمشاركة الوزارة في هذا الحدث الضخم غير المسبوق.

العلمين

وأشارت إلى أن مهرجان العلمين أحد أدوات قوة مصر الناعمة التي استطاعت الوصول للعالم العربي، وهي  كلمة السر في بناء جمهوريتها الجديدة.

العلمين

ووصفت وزيرة الثقافة في كلمتها مهرجان العلمين الجديدة بأنه مناسبة استثنائية تجمع الثقافة والسياحة والترفيه في وقت واحد، و يجمع أفضل المبدعين في جميع المجالات.

ويقام مهرجان العلمين في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي.

العلمين


وتضم أنشطة مهرجان العلمين، عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE.

إلى جانب موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين

IMG-20230711-WA0070
IMG-20230711-WA0070
IMG-20230711-WA0074
IMG-20230711-WA0074
IMG-20230711-WA0073
IMG-20230711-WA0073
IMG-20230711-WA0071
IMG-20230711-WA0071
IMG-20230711-WA0072
IMG-20230711-WA0072
IMG-20230711-WA0056
IMG-20230711-WA0056
IMG-20230711-WA0061
IMG-20230711-WA0061
IMG-20230711-WA0062
IMG-20230711-WA0062
IMG-20230711-WA0065
IMG-20230711-WA0065
IMG-20230711-WA0053
IMG-20230711-WA0053
IMG-20230711-WA0052
IMG-20230711-WA0052
IMG-20230711-WA0067
IMG-20230711-WA0067
IMG-20230711-WA0055
IMG-20230711-WA0055
IMG-20230711-WA0057
IMG-20230711-WA0057
IMG-20230711-WA0058
IMG-20230711-WA0058
IMG-20230711-WA0051
IMG-20230711-WA0051
IMG-20230711-WA0066
IMG-20230711-WA0066
IMG-20230711-WA0063
IMG-20230711-WA0063
IMG-20230711-WA0069
IMG-20230711-WA0069
IMG-20230711-WA0050
IMG-20230711-WA0050
مهرجان العلمين مهرجان العلمين الجديدة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

الكويت.. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن مغادرة السيارات الأجنبية للبلاد

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

مش ناقصة مشاكل| "أزمة ممر" قبل قمة الأهلي والزمالك.. مرتضي منصور يعلق.. وموعد تسليم الدرع

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

ارسلتله فيديوهاتي بغرفة نومي بأوضاع مخلة.. اعترافات ثرية وقعت فريسة لشاب

ترشيحاتنا

واجهة برلمانية وقضائية مشرفة.. أحمد موسى يشيد برئيس مجلس النواب

خبير يوضح القطاعات المستفيدة من الاستثمارات الحالية في مصر

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

منخفض الهند.. الأرصاد تحذر: درجة الحرارة تصل لـ 39 في هذا الموعد

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا يحدث لو اكتمل الملء الرابع بهذه السعة؟

صراع الغاز يهدد علاقات اليابان وأستراليا واستقرار آسيا.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة رخيصة بنفس فعالية أدوية مرض السكري .. لن تتوقعها

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري بكوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ