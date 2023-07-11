وزيرة الثقافة عن مهرجان العلمين: لا توجد كلمة مستحيل في قاموس المصريين

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الذي أقيم اليوم، إن هذا المهرجان هو أكبر وأهم حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط.
وأشارت وزيرة الثقافة في كلمتها، إلى أن المهرجان يقام في مدينة عالمية هي إحدى ثمار الجمهورية الجديدة.
وأكدت نيفين الكيلاني، أنه لا توجد كلمة مستحيل في قاموس المصريين، وإنها سعيدة بمشاركة الوزارة في هذا الحدث الضخم غير المسبوق.
وأشارت إلى أن مهرجان العلمين أحد أدوات قوة مصر الناعمة التي استطاعت الوصول للعالم العربي، وهي كلمة السر في بناء جمهوريتها الجديدة.
ووصفت وزيرة الثقافة في كلمتها مهرجان العلمين الجديدة بأنه مناسبة استثنائية تجمع الثقافة والسياحة والترفيه في وقت واحد، و يجمع أفضل المبدعين في جميع المجالات.
ويقام مهرجان العلمين في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي.
وتضم أنشطة مهرجان العلمين، عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE.
إلى جانب موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.