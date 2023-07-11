عمرو الفقي: إقامة حفلات غنائية على مسرح شاطئ العلمين

قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه تم الاتفاق مع وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، على إقامة مسرح في مدينة العلمين الجديدة لأول مرة على الشاطئ، لإقامة حفلات غنائية.

وأكد عمرو الفقي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإطلاق تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان العلمين، على أن القيادة السياسية وجهت بحل كل المشكلات التي تعوق تطوير مدينة العلمين.

مشيرا إلى أن مهرجان العلمين يقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في مختلف المجالات الترفيهية.



ويقام مهرجان العلمين في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي.



وتضم أنشطة مهرجان العلمين، عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE.

إلى جانب موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.