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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: المساواة بين القطاع الخاص والشركات التابعة للدولة في ملف الاستثمار

السفير نادر سعد المتحدث
السفير نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء

قال  السفير نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم يستهدف بشكل أساسي إطلاع الرأي العام على نتائج تخطيط المستهدف الذي وضعته الحكومة وأعلنه رئيس الوزراء عندما قال إن الحكومة تسعي لتحقيق 2 مليار دولار نتيحة طروحات في نهاية 2022 و2023 وبالفعل تم نجاح تحقيق تلك المستهدف.

وأكد سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي “سيد على” ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أن رئيس الوزراء استعرض كل الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتيسير منافذ الاستثمار وإزالة العقبات أمام المستثمرين.


وأضاف متحدث مجلس الوزراء، أن مجلس النواب ناقش مشروع القانون المحال من الحكومة في هذا الصدد وتم الموافقة عليه في الجلسة العامة، وهذا هو الخبر الأبرز، مؤكدا أن من أحد المطالب الملحة في القطاع الخاص أن يلقي نفس المعاملة التنافسية على نفس القدر مع الشركات التابعة للدولة، وتم الاستجابة من قبل الحكومة والدولة لهذا الطلب، وبالفعل سوف تصبح هي والقطاع الخاص سواء.

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