افتكروا الاسم دا كويس.. إعلامي شهير يشيد بقدرات مهاجم الوداد.. تفاصيل

أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي بمهاجم الوداد سامبو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب مهيب : سامبو مهاجم الوداد .. افتكروا الاسم دا كويس .

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي الوداد البيضاوي المغربي، من تعويض رحيل السنغالي جونيور سامبو، مهاجم الفريق، المحتمل في الانتقالات الصيفية.

وقال موقع "لو 360 سبورت" المغربي: "سعيد الناصيري، رئيس الوداد، توصل لاتفاق مبدئي يقضي بشراء عقد المهاجم السينغالي، بول فاليري باسين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف: "يأتي اهتمام الوداد الرياضي بالمهاجم السينغالي المذكور، لتعويض الرحيل المرتقب لمواطنه جونيور سامبو".