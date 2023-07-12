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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس مع الشغل.. عقوبات مشددة تواجه سارقي فيلا الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

في الساعات القليلة الماضية ، تعرضت فيلا الإعلامي توفيق عكاشة، أحد الكمبوندات فى مدينة 6 أكتوبر، لحادث سرقة. 

 

وقال توفيق عكاشة، إنه اكتشف سرقة فيلته التابعة لقسم أول أكتوبر، وكسر حقيبة يحتفظ بها بمفتاح خزينة، وقام على إثر ذلك بالتوجه إلى قسم أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.

 

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دولارات ومجوهرات.. سرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة

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التحقيق فى سرقة شقة طبيب بالقليوبية

في سياق متصل ، تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إخطارًا من مأمور قسم شرطة أكتوبر بتحرير الإعلامي توفيق عكاشة بلاغا بسرقة مسكنه، وانتقلت قوات الشرطة لمعاينة وفحص كاميرات المراقبة لكشف لغز الحادث.

 

عقوبة السرقة في القانون 

 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

توفيق عكاشة سرقة الكمبوندات مدينة 6 أكتوبر حادث سرقة الاعلامي توفيق عكاشة قانون العقوبات

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