إفراج .. وكيل الأزهر يعلن انتهاء امتحانات الثانوية ويشكر كل المشاركين في إنجاحها

اختتم اليوم الأربعاء طلاب القسم العلمي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية بمادة التفسير، وسط هدوء واستقرار باللجان.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتوجه فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، بالشكر والامتنان لفضيلة الإمام الأكبر على توجيهاته المستمرة ومتابعته الدائمة والتي أسهمت في نجاح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وقدم خالص الشكر لقطاع المعاهد الأزهرية؛ قيادة ومعلمين وإداريين وعمال، على جهودهم المخلصة في ضبط الامتحانات، كما تقدم بخالص الشكر للطلاب والطالبات على التزامهم بالتعليمات خلال أعمال الامتحانات، واعتمادهم على أنفسهم، وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، مؤكدا أن هذا العام لم يشهد أي حالات تسريب.

وقد بدأ طلاب وطالبات القسم العلمي الامتحان في يوم السبت الموافق ٣/٦/٢٠٢٣، واختتموا الامتحانات في يوم ١٢/٧/٢٠٢٣، أدوا الامتحانات خلال هذه المدة في (١٧) مادة.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.