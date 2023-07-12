حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث دانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، واقعة حرق القرآن في السويد، أمام أكبر المسجد المركزي بالعاصمة السويدية ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى.

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وقالت الخارجية الأمريكية، إن “إصدار التصريح بحرق القرآن، يأتي في إطار دعم حرية التعبير وليس تصديقاً على الإجراء".

وأكدت أن "السماح بما حدث لا يعني الموافقة عليه".

وأثارت الواقعة ردود فعل دولية رافضة، فيما اقتحم عشرات المتظاهرين مقر السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، الخميس، احتجاجاً على الواقعة.

واستدعت دول عدة، سفراء وقائمين بأعمال السويد في أراضيها للتعبير عن إدانتهم للواقعة.

وبالأمس، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف هجلمار كريستنسون، إن قرار الشرطة بالسماح بحرق القرآن الكريم، “غير مناسب”.