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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«البحوث الإسلامية» يعلن إطلاق مسابقة «بنت الأزهر الوافدة» بالتعاون مع مدن البعوث

مسابقة بنت الأزهر
مسابقة بنت الأزهر الوافدة

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بالمشاركة مع قطاع مدن البعوث الإسلامية، مسابقة “بنت الأزهر الوافدة” للطالبات الوافدات؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالاهتمام العلمي والثقافي والمعرفي للطلاب الوافدين.  

وقال الأمين العام الدكتور نظير عيَّاد إن المسابقة تأتي انطلاقًا من دور الأزهر الشريف المعرفي والتوعوي والدعوي؛ لإظهار روح الانتماء لدى الطالبة الوافدة للأزهر الشريف بعلمه وعلمائه عن طريق اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطالبات الوافدات، وبثّ روح العمل الجماعي.

وأضاف أن المسابقة تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية لدى الطالبات الوافدات، إزكاء روح الإبداع والابتكار، تنمية المعلومات الإثرائية لديهن عن الأزهر الشريف، فتح المجال للتعبير عن الرأي بطريقة منهجية مفيدة، بثّ روح الانتماء للأزهر الشريف، الكشف عن المواهب الإبداعية لدى الطالبات الوافدات.

فيما قالت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، إن المسابقة تتضمن: إنتاج فيديو بأشكاله الفنية المختلفة في مجموعة من المحاور هي: تعليم المرأة في الأزهر الشريف، ومكانة الوافدات في الأزهر الشريف، وانتماء الوافدة للمنهج الأزهري والتعليم الأزهري، ورسالة من الوافدة إلى فضيلة الإمام الأكبر تعبر فيها عن أمنياتها وآمالها من الأزهر وإمامه الأكبر.

وأضافت أن شروط المسابقة: أن تكون المشاركات من الطالبات الوافدات بالأزهر الشريف، في أي مرحلة تعليمية، وألا يزيد عدد المشاركات في العمل على أربع طالبات، وضوح الفكرة، ووضوح اللغة صوتًا أو كتابة، وكتابة أسماء المشاركات في العمل على الفيديو، ألا تزيد مدة الفيديو على 20 دقيقة، أن يشتمل الفيديو على جميع المحاور المطلوبة.

ويمكن التقدم للمسابقة عن طريق تسجيل الأسماء على بوابة الأزهر الإلكترونية في النموذج المعدّ لذلك، الاحتفاظ برقم التسجيل على البوابة، وتسلم الأعمال على CD يتضمن فيديو يحتوي على محاور المسابقة، وملف ورقي موضحًا به محتوى ال cd وبيانات فريق العمل كاملة: (الاسم، الهاتف عليه واتس آب، رقم جواز السفر، المرحلة التعليمية، التخصص، البلد، محل الإقامة بمصر؛ حيث يسلم ال CD مدونًا عليه رقم هاتف دائم للتواصل، يدًا بيد في إحدى الأماكن الآتية: مجمع البحوث الإسلامية، مدينة البعوث الإسلامية للوافدات، كما يفتح الباب لاستقبال الأعمال وتسليمها بداية من شهر أغسطس (2023م) ولمدة شهر.

وتتمثل جوائز المسابقة في خمس جوائز لخمسة أعمال فردية أو جماعية تكون كالآتي: الأول: 10000 عشرة آلاف جنيه، الثاني: 8000 ثمانية آلاف جنيه، الثالث: 6000 ستة آلاف جنيه، الرابع: 4000 أربعة آلاف جنيه، الخامس: 2000 ألفين جنيه، ويمكن الاشتراك في المسابقة من خلال الدخول على بوابة الأزهر عبر الرابط الآتي: https://www.azhar.eg/azhar-files/bentalwafidah/index.htm

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