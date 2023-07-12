أحمد حسن يكشف عن صفقات الزمالك خلال الساعات الماضية

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن صفقات الزمالك خلال الساعات الماضية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن : "خاص.. الزمالك أنهى اتفاقه مع لاعبين أفارقة في الساعات الماضية.. إيقاف القيد هو الفيصل لحسم تلك الصفقات وضم اللاعبين".

وكشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن موافقة أسامة شيتة، لاعب اتحاد العاصمة، على الانتقال للزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: “صحيفة الشروق الجزائرية: أسامة شيتة لاعب اتحاد العاصمة يوافق على الانتقال للزمالك في صفقة انتقال حر”.

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الدفع بحسام عبد المجيد مدافع الفريق في التشكيل الأساسي خلال مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري.

ومن المقرر، أن يعود عبد المجيد للتشكيل على حساب مصطفى الزناري مدافع الفريق الذي شارك بصورة أساسية في المباريات الماضية.