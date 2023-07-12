انتبه .. علامة تكشف مشاكل الأذن قبل حدوث ضعف السمع

تعد مشاكل الأذن من أكثر المشكلات التى لا تتم التوعية الجيدة بها ولا يعرفها الكثير من الأشخاص بل والبعض لا يهتم بصحتها من الأساس رغم ارتباطها بحاسة السمع المهمة.

وفقا لما جاء فى موقع “clevelandclinic” فإن الدوخة أو الدوار المتكرر دون سبب طبي من العلامات التى تكشف اضطرابات الأذن خاصة إذا كان الإنسان حاصل على قسط كاف من النوم وتناول الغذاء بشكل جيد

ونعرض لكم أشهر اضطرابات الأذن الداخلية التى تكن الدوخة مؤشرا مبكرا لها، وهى:



دوار الوضعة الانتيابي الحميد (BPPV). يشعر الأشخاص المصابون به بإحساس بالدوران عندما يحركون رءوسهم.



التهاب تيه الأذن أو التهاب في المتاهة ، نظام الأذن الداخلية المسؤول عن السمع والتوازن.



التهاب العصب الدهليزي، ويؤثر هذا الاضطراب على العصب الدهليزي القوقعي في أذنك الداخلية.



الدوخة الإدراكية الوضعية المستمرة (PPPD) والدوخة التي تسببها الأشياء أو الأنشطة التي تدور حولك ، مثل التواجد حول الزحام. تظهر أعراض PPPD وتذهب.



التهابات الأذن الداخلية وقد يتداخل الالتهاب في أذنك الداخلية من عدوى الأذن الفيروسية أو البكتيرية مع الرسائل التي ترسلها أذنك الداخلية إلى دماغك.