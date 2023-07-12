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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملا : مصر تتطلع للتوسع فى تنفيذ مشروعات إنتاج مصادر طاقة منخفضة الكربون

صدى البلد

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وفد من شركة Verbundnetz Gas Agbo للغاز الطبيعي الألمانية ، ضم مارتن فوب مدير المشتريات والغاز الطبيعي المسال وأوليفر فريسك مسئول العلاقات الدولية وهانز جواكيم بولك عضو مجلس الادارة ، حيث تعد هذه الشركة من كبريات شركات الطاقة فى ألمانيا.


واوضح الملا انه تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص الاستثمارية التى يتمتع بها قطاع البترول المصرى وإمكانية الاستفادة من الخبرات التى تتميز بها الشركة الألمانية فى مجالات الطاقة المتجددة خاصة إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين ، مشيراً إلى أن مصر تتطلع إلى التوسع فى تنفيذ مثل هذه المشروعات لإنتاج مصادر طاقة منخفضة الكربون خاصة وانها تمتلك إمكانيات وفرص واعدة في هذه المجالات .

وزير البترول: مصر تمتلك امكانيات تؤهلها لتوسيع نطاق إنتاج الهيدروجين

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ومن جانبهم ، أوضح مسئولو الشركة الألمانية أن الشركة حرصت على القدوم إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية والتى من خلالها يمكن تكوين ورش عمل مشتركة لطرح الافكار الجديدة وعرض تجارب ونماذج مشروعات الشركة التى تقوم بتنفيذها في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وإنتاج ونقل الهيدروجين ، والعمل على الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر لإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين ، ونقل الخبرات والتقنيات المتطورة لدى الشركة في مثل هذه المشروعات بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.


حضر المباحثات الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونائبه للعمليات والشبكات المهندس ياسين محمد والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.

البترول والثروة المعدنية البترول المصري التعاون المشترك الاستثمارية الدكتور مجدي جلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الطاقة المتجددة

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