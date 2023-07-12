تنفيذا للمبادرة الرئاسية | زراعة 138 ألف شجرة في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على زيادة المسطحات الخضراء بنطاق الأحياء، لافتا أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلوانى ؛ وبالتنسيق مع الجهات المعنية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة إضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية، في إطار المبادرة الرئاسية " زراعة 100 مليون شجرة".

وأوضح الشريف؛ أنه تم زراعة نحو ١٣٨ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة خلال الأسبوع السابع والأربعون بأحياء الإسكندرية منذ بداية تنفيذ المبادرة.

وأضاف ؛ أنه تم زراعة ٢٩٧ شجرة مثمرة وغير مثمرة بحى غرب ، فضلا عن زراعة ٢١٥ شجرة غير مثمرة بحى العجمى، وزراعة ٩٨ شجرة مثمرة بنطاق حى شرق ، بالإضافة إلى زراعة ٤٠ شجرة مثمر خاصة بأعمال الإدارة العامة للحدائق المركزية ، وزراعة ١٦ من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بحى المنتزه ثان .