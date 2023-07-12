اليوم.. جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب يفتح أبوابه للجمهور

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، في نسخته الثامنة عشرة بمكتبة الإسكندرية، والمقام حتى يوم الخميس ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

ويشارك الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الحالية بالعديد من الإصدارات والدوريات والحوليات العلمية، كإصدارات هيئة كبار العلماء، ومركز الأزهر للترجمة الذي يعرض نماذج من ترجماته، لمواجهة ظاهرة العنف والإسلاموفوبيا ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، كما يقدم ركن «مجمع البحوث الإسلامية» العديد من الإصدارات، التي تتناول قضايا متنوعة وتطرح محاور مهمة تمس اهتمامات الجمهور بمختلف فئاته.

ويتضمن جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب أركانا عدة، منها ركن الفتوى وركن الطفل، كما يقدم الجناح ركنًا خاصًا لقطاع المعاهد الأزهرية، وركنا للخط العربي يتيح كتابة أسماء الزائرين للجناح؛ ويعقد دورات تدريبية لتعليم أساسيات الخط العربي بأنواعه، وورش عمل مصغرة للأطفال والكبار، وتعريف المتدربين بأماكن تعليم الخط العربي في مصر، وكذلك المواقع الإلكترونية التي تساعد على إتقانه.

ويقدم المركز الإعلامي بالأزهر الشريف عبر شاشات جناح الأزهر بمعرض كتاب مكتبة الإسكندرية الدولي، هذا العام عددًا من الأفلام والفيديوهات التعريفية، التي تتناول تاريخ الأزهر الشريف، ومواقفه الوطنية والإنسانية، فضلًا عن سير علمائه، وجهوده في نشر السلام وتعزيز قيم التسامح في العالم كافة.

ويحتفي جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب هذا العام بفضيلة الشيخ سليمان دنيا، بعد أن قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اختياره ليكون «شخصية الجناح»، باعتباره أحد قامات الأزهر الشريف وواحد من رجالاته البارزين.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والأفلام الوثائقية والمسابقات العلمية عبر شاشاته التفاعلية، والندوات الثقافية، سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية.

ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ مكتبة ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانه المتنوعة وإصداراته الأصيلة و المتجددة.