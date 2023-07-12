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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيبة بيطرية تكشف حقائق عن حقن جناح الدجاج والرقبة بالمزارع

حقن جناح الدجاج
حقن جناح الدجاج والرقبة بالمزارع

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور  أجنحة الدجاج البيضاء والرقبة المحقونة والتي تسبب السرطان

 

وقالت نوح في منشورها " مش حقيقي أجنحة ورقبة الدجاجة البيضاء لا تسبب سرطان وليست محقونة هرمونات .

طريقة أجنحة الدجاج المقلية في الفرن

أجنحة الدجاج المشوية بالزعتر والليمون

واشارت نوح الي أن أجنحة الدجاج والرقبة بتتاكل عادي جدا طالما خالية من أي كدمات أو التهابات او كسور أو أورام 
وتابعت " مافيش هرمون استروجين والله بيتحقن فيها   اولا الهرمون دا حتي لو بيزود وزن الحيوان مثلا دا لو فرضا حد استخدمه ودا مش بيحصل بردو عندنا 

 ففي الدواجن ليس هناك استجابة اصلا لذلك  ولو فرضا بيجيب نتيجة عارفين بعد كام حقنه  وخلال كام  يوم 
لازم حقن مرتين يوميا ولمدة لا تقل عن عشر ايام وبشكل فردي يعني كل فرخة علي حدا ودا من رابع المستحيلات 


عارف سعر الهرمونات دي ايه وصاحب المزرعه لو حتي اهبل وعمل كدا هيخسر كام  دا لو بس حقن كل فرخة 1مل 
تخيل مزرعة فيها مثلا  10000فرخة تحتاج تتحقن كل فرخة مرتين في اليوم .هتتكلف كام وعمالة اد ايه 
طبعا محال 

 


واضافت " أكذوبة كبيرة حقن الجناح والرقبه الحقن الوحيد عبارة عن  أما تحصينات  بالوخز في الجناح زي تحصين الجدري ودا عامة ما بيتمش الا في الفراخ البلدي والحمام لان عمرها طويل وبتقعد سنين عندنا 
أو  لو الفراخ مريضه تحقن بعض أدوية ومضادات حيوية  فقط وبيتم الحقن تحت الجلد  ودا اللي اوقات بنلاحظه من انك تلاقي جناح سمين.  او الرقبه ملتهبة احيانا  او لون الجناح ازرق او احمر داكن ويكون اما سبب كدمات وقت المسك او علاجات "

 الدجاج وهرومونات النمو السريع 


واكدت " مافيش هرمونات  النمو السريع والوزن الكبير لأن ببساطة هذا يردع ايل سلالة الدجاج و أنواع الاعلاف والاضافات الطبيعية من املاح وبروبيوتك وخمائر ومحفزات نمو 

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