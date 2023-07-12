انطلاق الدورة التدريبية الدولية لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية الهندية

انطلقت اليوم الأربعاء أولى فعاليات الدورة الدولية لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بدولة الهند بمحاضرتين عن بُعد، المحاضرة الأولى للدكتور عطا عبد العاطي السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون، والمحاضرة الثانية للدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق، وقدم للمحاضرتين الدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب.

الدورة الدولية لأئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية

في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي ضوء التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين مصر والهند.

ووجه د. محمد عبدالحكيم الأزهري الكاندي رئيس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بدولة الهند الشكر والامتنان على هذه الدورة التي تقام برعاية وزارة الأوقاف المصرية في إطار دورها في نشر الفكر المستنير داخل مصر وخارجها.

وأكد أن هذا التعاون يمثل أنموذجًا رائدًا لتقارب الثقافات والتعاون الدولي في سبيل خدمة الإسلام والبشرية جمعاء، وأن هذه الدورة فرصة لا تنسى لتوسيع آفاق المعرفة وتطوير الفكر الإسلامي الحديث، كما تسهم في إرساء روابط التعاون والتواصل بين جامعة مركز الثقافة ووزارة الأوقاف، حيث تتيح لمائة طالب من طلاب الجامعة الاستفادة من هذه الدورة المهمة والتي تحمل موضوع: "قضايا تجديد الفكر الإسلامي".

مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

وفي إطار رسالة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وحرصًا على إعداد محفظٍ واعٍ ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم ، قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف فتح باب التقدم لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة من الجنسين (الرجال – السيدات) بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم, للعام الدراسي 2023م – 2024م علمًا بأن مدة الدراسة بالمراكز سنتان ، وتكون كالتالي:

السنة الأولى : تمهيدية في حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد ، ودراسة قضايا التجديد.

السنة الثانية : تكميلية في مراجعة القرآن الكريم وأحكام التجويد ، ودراسة التفسير ، والمواد الشرعية والعربية وقضايا التجديد .

علمًا بأنه لابد من تحقيق نسبة حضور 70% من المحاضرات الفعلية ، وأن يجتاز اختبار القبول الذي سيتم بالمديريات الإقليمية في حفظ نصف القرآن الكريم على الأقل .

علمًا بأن المصروفات الدراسية المقررة سنويًّا قدرها 400 جنيه فقط ، ويمكن أن تدفع على دفعتين ، الدفعة الأولى 200 جنيه قبل بدء الدراسة ، والدفعة الثانية 200 جنيه قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، مشددة على الراغبين في الالتحاق تسجيل بياناتهم في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الإعلان.