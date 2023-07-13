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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هشام يكن وفتحي مبروك يكشفان أبرز اللاعبين المؤثرين بمباراة القمة.. فيديو

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

كشف الكابتن فتحي مبروك نجم الأهلي السابق، والكابتن هشام يكن نجم الزمالك السابق، كواليس مباراة القمة بالدوري المصري الممتاز، والتي ستقام  الخميس بين الأهلي والزمالك، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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 من ناحيته، قال فتحي مبروك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن لقاء الغد مهم للأهلي وجماهيره عامة ومارسيل كولر بشكل خاص، معلقا: «الزمالك فريق قوي والمباراة لن تكون سهلة على الأهلي».

وتابع مبروك قائلا: «الأهلي يعتمد دائما على طريقة 4-3-3، لذا سيكون لأحمد القندوسي دورا محوريا بجانب مروان عطية وديانج، وقفشة سيكون له دور في الشوط الثاني بجانب محمد شريف وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، والتشكيل سيكون هو المعتاد بكل مباراة».

واستكمل نجم الأهلي: «الإعداد النفسي للمباراة هو العامل الأول بالنسبة لمارسيل كولر وأوسوريو؛ لأن مباراة القمة هي الأهم في الدوري للفريقين».

 

 وتابع: «كهربا أصبح هجوم الأهلي الأساسي ومحمد شريف تأثر بالعنصر الجماهيري والإعلامي، لكنه -محمد شريف- من أفضل وأسره اللاعبين ورؤوس الحربة المميزة في الفريق».

 

وعلق فتحي مبروك: التعاقد مع إمام عاشور ليس من اختصاصاتي لأن هناك لجنة تخطيط وجهاز فني، وعلى المستوى الشخصي أي لاعب يأتي للأهلي هو المستفيد الأول جماهيريا وماديا ومن حيث البطولات، والأهلي حسم البطولة ومكسب الغد سيكون له رونق خاص بعيدا عن الاحتفال بالبطولة.

من جهته، صرح هشام يكن أن مباريات القمة كانت تعتبر مباراة ظهور اللاعبين، خاصة أنها تكون مباراة استعراض قوى الفريقين.

 

وتابع نجم الزمالك السابق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «تشكيل الزمالك في لقاء الغد سيكون الأساسي كما هو معروف في كل مباراة، مع إمكانية تغيير مركز أو 2 فقط.

 

واستكمل يكن قائلا: مباراة الغد ستكون إما سلبية أو إيجابية للزمالك؛ لأن تغيير المراكز أثمر عن نتيجة إيجابية في مباراة المقاولون التي انتهت بفوز الزمالك 6/1، وبدائل الزمالك على الدكة ليست كثيرة، أو ليس لديها القدرة على تغيير المباراة.

 

وتابع: أتوقع نزول شيكابالا الشوط الثاني؛ لعدم استنزاف طاقته بسبب عامل السن، وأي لاعب يأتي للزمالك يحظى بشعبية كبيرة واستفادة مادية ومعنوية، واسم النادي هو الأول في ظهور اللاعب.

 

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