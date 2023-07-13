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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

السيسي يبحث مع أبي أحمد سبل تسوية أزمة السودان وقضية سد النهضة وبايدن يتعهد بعدم التخلي عن دعم أوكرانيا .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

اليوم..اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا
بايدن في فنلندا بعد قمة الناتو
في ختام قمة فيلنيوس.. "الناتو" يحذر من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط
مسؤول أمريكي يجتمع مع السفير الصيني لمناقشة الاتصالات العسكرية
في رسالة لبوتين.. جوتيريش يقدم مقترحا لإنقاذ اتفاق الحبوب
بايدن: سنجعل أوكرانيا أقوى برا وبحرا وجوا
أردوغان: سنحيل ملف انضمام السويد إلى الناتو للبرلمان في الخريف


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الخميس، الضوء على عددٍ واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث أمس الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد "سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة".

ونقلت الصحيفة عن الرئاسة المصرية، قولها في بيان إن "السيسي استقبل أبي أحمد الذي يرأس وفد بلاده في مؤتمر قمة دول جوار السودان والتي تستضيفها القاهرة، لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي، وتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فعالة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" حذر في ختام قمّته التي تستضيفها فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، من مخاطر "عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، مؤكدا أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على أمن الحلف وشركائه.

وقال الحلف إن "منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية"، مشددًا حرصه على تعزيز قنوات التواصل "مع شركائنا القدامى في الحوار المتوسطي ومبادرة إسطنبول للتعاون".


دوليًا، قالت "الوطن" إن بريطانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعلنت أن المجلس سيعقد اجتماعاً علنيًا، الخميس، لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي. ويأتي الاجتماع بناءً على طلب من الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا.

وذكرت "القبس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل مساء أمس الأربعاء، إلى فنلندا التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل للقاء نظيره ساولي نينيستو ورؤساء وزراء دول الشمال الأوروبي. وستكون فنلندا المحطة الأخيرة لجولة بايدن الأوروبية يعود بعدها إلى واشنطن الخميس. والتقى في إطار هذه الجولة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن يوم الإثنين وشارك في قمة فيلنيوس.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت أن مسؤولاً كبيرًا بها اجتمع مع سفير الصين لدى الولايات المتحدة الأربعاء، وبحثا التزام واشنطن بالحفاظ على خطوط مفتوحة للاتصالات العسكرية

وأوضحت "القبس" أن  الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قدم مقترحا عبر رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتضمن إنقاذ اتفاق تصدير الحبوب. وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، الأربعاء، أن جوتيريش بعث رسالة إلى بوتين أمس الثلاثاء يقترح فيها سبيلا للمضي قدما في زيادة التسهيلات الممنوحة لصادرات الأغذية والأسمدة الروسية، وضمان استمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة مجموعة السبع، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "سنجعل أوكرانيا أقوى برا وبحرا وجوا"، مشيرا إلى أن هناك إجماعا على أن دعم أوكرانيا سيستمر لفترة طويلة. وأشاد الرئيس الأميركي بما اعتبره "شجاعة مذهلة برهنت عليها أوكرانيا في تصدّيها للغزو الروسي"، مؤكّداً أنّ الشعب الأوكراني قدّم مثالاً يُحتذى "للعالم أجمع".

وذكرت "الوطن" أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تعهدت بتقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا؛ لمساعدتها على التصدّي لروسيا وردعها عن شن أي هجوم في المستقبل ضد جارتها.

وقالت "الأنباء" إن  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أنه سيحيل مشروع قانون للتصديق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى البرلمان، عندما يعود للانعقاد في الخريف. وأضاف أردوغان أن السويد ستقدم خارطة طريق لتركيا تتضمن الخطوات التي ستتخذها ضد الإرهاب قبل التصديق على طلبها.

 

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