خاص|السفير التركي في مصر : العلاقات بين القاهرة وأنقرة وصلت لأرفع المستويات

أعرب السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن عن سعادته بقرار رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى ‏السفراء.

جاء ذلك خلال حوار خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ناقش فيه أهم وأبرز القضايا والملفات حول العلاقات المصرية ‏التركية‎.‎

وأعلنت كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء‎.‎

ورشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في مدينة أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موطلو شن كسفير لها في ‏القاهرة‎.‎

وقال السفير التركي صالح موطلو شن، في حوار خاص لـ "صدى البلد"، إن هذا القرار يعكس الإرادة المشتركة بين قادة ‏الدولتين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي هذا الإطار تم اتخاذ قرار رفع مستوى العلاقات ‏الدبلوماسية‎.‎

وأوضح شن أن وجود سفير ممثلا لبلده في كلتا الدولتين، فإنه إلى جانب التمثيل الدبلوماسي فهو يؤكد الصداقة والثقة بين البلدين.‏

وأفاد شن في حواره لـ "صدى البلد" بأن قرار رفع المستويات وتعيين سفراء في كلا البلدين هو نتيجة لمسار تطبيع ‏العلاقات بين البلدين، مضيفاً أنه هذه المرحلة بعد ان يتم ترشيح السفير من قبل بلده أولا يتم الحصول على موافقة السلطات في الدولة ‏التي رشح إليها، وفي المرحلة الأخيرة يقدم السفراء المنتدبون خطاب الاعتماد إلى رئيس الدولة المنتدب لها. ‏

السفير التركي صالح موطلو شن برفقة الصحفية نادين أبو السعود في حوار خاص لصدى البلد

السفير التركي صالح موطلو شن برفقة الصحفية نادين أبو السعود في حوار خاص لصدى البلد