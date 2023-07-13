خاص|السفير التركي في مصر : العلاقات بين القاهرة وأنقرة وصلت لأرفع المستويات

أعرب السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن عن سعادته بقرار رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء.
جاء ذلك خلال حوار خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ناقش فيه أهم وأبرز القضايا والملفات حول العلاقات المصرية التركية.
وأعلنت كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.
ورشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في مدينة أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موطلو شن كسفير لها في القاهرة.
وقال السفير التركي صالح موطلو شن، في حوار خاص لـ "صدى البلد"، إن هذا القرار يعكس الإرادة المشتركة بين قادة الدولتين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي هذا الإطار تم اتخاذ قرار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية.
وأوضح شن أن وجود سفير ممثلا لبلده في كلتا الدولتين، فإنه إلى جانب التمثيل الدبلوماسي فهو يؤكد الصداقة والثقة بين البلدين.
وأفاد شن في حواره لـ "صدى البلد" بأن قرار رفع المستويات وتعيين سفراء في كلا البلدين هو نتيجة لمسار تطبيع العلاقات بين البلدين، مضيفاً أنه هذه المرحلة بعد ان يتم ترشيح السفير من قبل بلده أولا يتم الحصول على موافقة السلطات في الدولة التي رشح إليها، وفي المرحلة الأخيرة يقدم السفراء المنتدبون خطاب الاعتماد إلى رئيس الدولة المنتدب لها.