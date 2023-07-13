خاص|السفير التركي بالقاهرة: تبادل برامج تعليمية جيدة بين مصر وتركيا في المستقبل

قال السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن، في حوار خاص لموقع "صدى البلد"، إن قرار رفع مستوى العلاقات بين البلدين يساهم في تطوير العلاقات الثنائية ثقافياً وتعليمياً، كما يساهم في التعاون في مجال الصناعة والمجال التقني والموصلات، ويخلق فرصا جديدة في العديد من المجالات مثل التجارة والاقتصاد، وكل هذا ‏يعزز العلاقات أكثر وهذا سيعود بالنفع على كلتا الدولتين‎.‎

وأضاف موطلو شن أن الحوار السياسي سيكون بين البلدين متبادلا في كل المجالات في المستقبل.

وأوضح شن أن كلا البلدين يحظى بالتعاون في العديد من المجالات، والتعاون المستمر بين البلدين مبنٍ على الثقة المتبادلة ‏والاحترام، وهذا التطور يخلق فرص تعاون جديدة بين الشعبين الشقيقين‎.‎

وقام موطلو شن بتصريح خاص لـ "صدى البلد" عن زيارات مستقبلية متبادلة بين مسئولين من كلا البلدين مثل وزراء التجارة ووزاراء التكنولوجيا والثقافة.

وأضاف أنه سوف تنظم كلٍ من مصر وتركيا العديد من الفعاليات والأنشطة كأي دولتين صديقتين شيقيتين، وأنه سيقام بين الدولتين فعاليات ثقافية ورياضية ومهرجانات ثقافية بين البلدين.

كما أوضح موطلو شن أنه سيكون هناك تبادل علمي وبرامج تعليمية جيدة بين مصر وتركيا في الفترة القادمة.