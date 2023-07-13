زلزال خطير يضرب محافظة إيواته في اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل محافظة إيواته شمال شرق اليابان.

وأضافت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان لها، أن مركز الزلزال وقع قبالة الساحل الشرقي من المحافظة، وعلى عمق 50 كيلو مترًا.

وأشارت الأرصاد اليابانية إلى عدم ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وعلى جانب آخر، ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، محافظة سالتا الواقعة شمال غرب الأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 52 كيلو مترًا جنوب شرق منطقة سان أنطونيو دي لوس كوبرز، الواقعة في المحافظة.

وأضافت الهيئة أن الزلزال على عمق 196.6 كيلو متر، فيما لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.