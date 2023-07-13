تعليم البحيرة: اليوم ماراثون الدورالأول للثانوية العامة يصل خط النهاية

وسط حالة من الهدوء والانتظام انطلقت منذ قليل امتحانات الثانوية العامة فى يومها الأخير للدور الأول منها والذى إنطلق فى ١٢ يونيو الماضي.

حيث تابع الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة خلال رئاسته لغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية انتظام سير الأعمال ووصول أوراق الأسئلة والإجابة فى موعيدها المقررة واطمأن على توافد ودخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية دون أى مشاكل.

ويؤدى اليوم عدد ٣٨٠٩١ طالب وطالبة من المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة بالبحيرة منهم عدد ٢٦٨٠٩ من أبناء الشعبة العلمية علوم يؤدون إمتحان الأحياء وبشعبة الرياضيات يتقدم ٢٣٨٦ لأداء إمتحان الجبر والهندسة الفراغية كما يختتم طلاب الشعبة الأدبية وعددهم ٨٨٩٦ طالب وطالبة ماراثون الثانوية العامة بأداء الامتحانات فى مادة الفلسفة والمنطق وذلك أمام ١١٥ لجنة بعدد ١٨ إدارة تعليمية.

وأكد وكيل الوزارة على إستمرار رفع درجة الإستعداد بمديرية التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية لإمتحانات الثانوية العامة.



مع الالتزام بتنفيذ كافة توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد وتجهيز كافة اللجان والمقرات وتطبيق كافة الضوابط والقواعد المنظمة لإمتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

هذا ويتقدم السيد وكيل الوزارة لجميع ابنائه طلاب الثانوية العامة بخالص الامنيات بالنجاح والتوفيق.