عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم البحيرة: اليوم ماراثون الدورالأول للثانوية العامة يصل خط النهاية

تعليم البحيرة
تعليم البحيرة

وسط حالة من الهدوء والانتظام انطلقت منذ قليل امتحانات الثانوية العامة فى يومها الأخير للدور الأول منها والذى إنطلق فى ١٢ يونيو الماضي.

txt

15 يوليو.. موعد إنطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية بالبحيرة

txt

ضبط 40 ألف لتر سولار وبنزين بالبحيرة لتحقيق ربح غير مشروع

حيث تابع الأستاذ  يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة خلال رئاسته لغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية انتظام سير الأعمال ووصول أوراق الأسئلة والإجابة فى موعيدها المقررة واطمأن على توافد ودخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية دون أى مشاكل.

ويؤدى اليوم عدد ٣٨٠٩١ طالب وطالبة من المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة بالبحيرة منهم عدد ٢٦٨٠٩ من أبناء الشعبة العلمية علوم يؤدون إمتحان الأحياء وبشعبة الرياضيات يتقدم ٢٣٨٦ لأداء إمتحان الجبر والهندسة الفراغية كما يختتم طلاب الشعبة الأدبية وعددهم ٨٨٩٦ طالب وطالبة ماراثون الثانوية العامة بأداء الامتحانات فى مادة الفلسفة والمنطق وذلك أمام ١١٥ لجنة بعدد ١٨ إدارة تعليمية.

وأكد وكيل الوزارة على إستمرار رفع درجة الإستعداد بمديرية التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية لإمتحانات الثانوية العامة.

مع الالتزام بتنفيذ كافة توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد وتجهيز كافة اللجان والمقرات وتطبيق كافة الضوابط والقواعد المنظمة لإمتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

هذا ويتقدم السيد وكيل الوزارة لجميع ابنائه طلاب الثانوية العامة بخالص الامنيات بالنجاح والتوفيق.

البحيرة التربية والتعليم بالبحيرة امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العام خط النهاية ماراثون الثانوية العامة وكيل وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

مبلغ ضخم.. تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلي وموعد الإعلان عن الصفقة

ترشيحاتنا

عظيمة جداً..وزير الدفاع الأمريكي يشيد بإنجازات قمة "الناتو"

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

محافظ القاهرة ووزير التربية والتعليم يتفقدان امتحانات الثانوية العامة داخل مستشفى 57357

ناقد رياضي: أوسوريو واحد من أفضل المطورين القادمين في الكرة المصرية

سيناريو أولمبياد طوكيو يتكرر| أزمة منتظرة بين محمد صلاح وليفربول.. والسبب منتخب مصر

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

فيديو

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ