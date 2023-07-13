عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

15 يوليو.. موعد إنطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية بالبحيرة

بيطرى البحيرة
بيطرى البحيرة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محى الدين عن إنطلاق الحملة القومية الثانية لعام 2023، لتحصين الماشيه من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية وذلك بدءا من السبت الموافق 15 يوليو الجاري، من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية .

txt

البحيرة: اجتماع بشأن استكمال أعمال تطوير وازدواج كورنيش دمنهور وربطه بمحور المحمودية

txt

البحيرة: 480 مواطنا إجمالى المستفيدين خلال تنفيذ قافلة سكانية شاملة بكفر الدوار

وتؤكد الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين و المزارعين و حائزى الثروة الحيوانية.

ووجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

ذلك فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

البحيرة الحمى القلاعية والوادي المتصدع الطب البيطري الوادى المتصدع تنمية الثروة الحيوانية حمي القلاعية ضد مرضى الحمي القلاعية مديرية الطب البيطري بالبحيرة مرضي الحمي القلاعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

مبلغ ضخم.. تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلي وموعد الإعلان عن الصفقة

ترشيحاتنا

عظيمة جداً..وزير الدفاع الأمريكي يشيد بإنجازات قمة "الناتو"

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

محافظ القاهرة ووزير التربية والتعليم يتفقدان امتحانات الثانوية العامة داخل مستشفى 57357

ناقد رياضي: أوسوريو واحد من أفضل المطورين القادمين في الكرة المصرية

سيناريو أولمبياد طوكيو يتكرر| أزمة منتظرة بين محمد صلاح وليفربول.. والسبب منتخب مصر

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

فيديو

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ