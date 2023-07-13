15 يوليو.. موعد إنطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية بالبحيرة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محى الدين عن إنطلاق الحملة القومية الثانية لعام 2023، لتحصين الماشيه من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية وذلك بدءا من السبت الموافق 15 يوليو الجاري، من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية .

وتؤكد الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين و المزارعين و حائزى الثروة الحيوانية.

ووجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

ذلك فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .