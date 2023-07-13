عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. ملابس يجب ارتدائها لأداء اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية  لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣  بتنسيق القبول بالجامعات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها.

ويمكن التقديم في تنسيق الجامعات 2023  والتسجيل بأختبارات القدرات عن طريق الدخول على موقع التنسيق عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

 

ونكشف لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الراغبين بالالتحاق بكليات التربية الرياضية الاختبارات و التفاصيل الخاصةبالاختبارات والتقدم.

 

حيث تشترط كليات التربية الرياضية  بتنسيق القبول بالجامعات 2023 على الطالب أن يكون حاضر لاختبارات القدرات بملابس رياضية معينة تختلف بين البنين و البنات . 

و  كشفت ادارة كلية التربية الرياضية بنين بالهرم التابعة لجامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 ملابس اختبارات القدرات للبنين الراغبين بالالتحاق بكليات التربية الرياضية  ، و تشمل الملابس  :

  • فانلة بدون أكمام 
  • بنطلون قصير
  • شورت
  • حذاء خفيف 
  • شراب قصير أبيض
  • مايوه

جدير بالذكر انه  وفقا لخطة التصحيح الإلكتروني، الخاص بامتحانات الثانوية العامة 2023  من المقرر الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

الالتحاق بالكليات التربية الرياضية Jobs Education القبول بالجامعات أداء اختبارات القدرات تنسيق الجامعات 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

قدام بعبع أفريقيا | مهيب يوجّه نقدا لاذعا لـ مدرب الزمالك بسبب الأهلي

هتافات نارية من جماهير الأهلي أمام الزمالك | فيديو

تعليق ناري من حسن المستكاوي علي خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

انخفاض شديد لـ الدولار بسبب قرار مرتقب لـ الفيدرالي الأمريكي

ترشيحاتنا

شاهد أهداف مباراة الأهلي والزمالك .. رباعية حمراء وهدف يتيم من زيزو

لطلاب تنسيق الجامعات.. ممنوعات إذا فعلتها سترسب في اختبارات القدرات 2023

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

وجيه أحمد: البنا كان عليه طلب مخالفة الأهلي قبل ركلة الجزاء

انهيار وشيك.. ضابط مخابرات أمريكي يتنبأ بمصير كارثي لـ أوكرانيا بعد قمة الناتو

مفاوضات سد النهضة.. الاتحاد الأفريقي يعلق على لقاء الرئيس السيسي وآبي أحمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تسبب تهتك نسيج الرئة للشباب

برقم خيالي| ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق.. والقرار بعد 48 ساعة

4 طرق مختلفة لعمل الثومية .. اختاري ما يناسبك

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

فيديو

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ