تنسيق الجامعات 2023.. ملابس يجب ارتدائها لأداء اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ بتنسيق القبول بالجامعات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها.

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ويمكن التقديم في تنسيق الجامعات 2023 والتسجيل بأختبارات القدرات عن طريق الدخول على موقع التنسيق عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

ونكشف لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الراغبين بالالتحاق بكليات التربية الرياضية الاختبارات و التفاصيل الخاصةبالاختبارات والتقدم.

حيث تشترط كليات التربية الرياضية بتنسيق القبول بالجامعات 2023 على الطالب أن يكون حاضر لاختبارات القدرات بملابس رياضية معينة تختلف بين البنين و البنات .

و كشفت ادارة كلية التربية الرياضية بنين بالهرم التابعة لجامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 ملابس اختبارات القدرات للبنين الراغبين بالالتحاق بكليات التربية الرياضية ، و تشمل الملابس :

فانلة بدون أكمام

بنطلون قصير

شورت

حذاء خفيف

شراب قصير أبيض

مايوه

جدير بالذكر انه وفقا لخطة التصحيح الإلكتروني، الخاص بامتحانات الثانوية العامة 2023 من المقرر الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.