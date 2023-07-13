حقيقة غلق المقاهي أثناء إذاعة مباراة القمة اليوم..مساعد وزير التنمية المحلية يوضح

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن انه لا يوجد قرار بإغلاق المقاهي أثناء إذاعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز، والتي ستذاع مساء اليوم الخميس، بإستاد القاهرة الدولي.

مواعيد غلق المقاهي

وأوضح قاسم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، أن مواعيد غلق المقاهي والمحال التجارية معلنة ومعروفة للجميع، حيث انه طبقا لقرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فإنه يتم غلق المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا في الساعة 12 مساءً على ان يتم فتحها الساعة 7 صباحًا.

كما انه يتم غلق المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 1 صباحًا صيفًا، على ان يتم فتحها في الساعة 5 صباحًا.

أما محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فتغلق يوميًا الساعة 7 مساءً صيفًا على ان يتم فتحها الساعة 8 صباحًا.

وهناك محال لا يتم تطبيق هذه المواعيد عليها ويتم استثناؤها من تلك المواعيد وهي محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

ومن المقرر ان تذاع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء .

وستقام مباراة الأهلي والزمالك في القمة 126 والمؤجلة من الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بإستاد القاهرة الدولي.