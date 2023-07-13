عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حقيقة غلق المقاهي أثناء إذاعة مباراة القمة اليوم..مساعد وزير التنمية المحلية يوضح

مباراة القمة
مباراة القمة

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن انه لا يوجد قرار بإغلاق المقاهي أثناء إذاعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز، والتي ستذاع مساء اليوم الخميس، بإستاد القاهرة الدولي.

مواعيد غلق المقاهي

وأوضح قاسم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، أن مواعيد غلق المقاهي والمحال التجارية معلنة ومعروفة للجميع، حيث انه طبقا لقرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  فإنه يتم  غلق المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا في الساعة 12 مساءً على ان يتم فتحها الساعة 7 صباحًا.

كما انه يتم غلق المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 1 صباحًا صيفًا، على ان يتم فتحها في الساعة 5 صباحًا.

أما محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية  فتغلق يوميًا الساعة 7 مساءً صيفًا على ان يتم فتحها الساعة 8 صباحًا. 

وهناك محال لا يتم تطبيق هذه المواعيد عليها ويتم استثناؤها من تلك المواعيد وهي محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

ومن المقرر ان تذاع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء .

وستقام مباراة الأهلي والزمالك في القمة 126 والمؤجلة من الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بإستاد القاهرة الدولي.

خالد قاسم حقيقة غلق المقاهي اذاعة مباراة القمة مباراة القمة التنمية المحلية مواعيد غلق المقاهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

يهدد 25 مليون شخص.. زلزال مدمر وتسونامي هائل على أعتاب تركيا

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

وفاة مدير فني سابق لـ نادٍ شهير

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تتلقى شكاوى المواطنين عبر 5 وسائل للتواصل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نهاية الأخضر.. أكبر وكالة تصنيف ائتماني تفجر مفاجأة مدوية بشأن مصير الدولار

الدرجات حلوة.. وزير التعليم يتفقد مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر الآن في قمة الدوري

كهربا يقود الهجوم |إبراهيم فايق ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك

مصر رمانة ميزان المنطقة| القاهرة تقود دول الجوار نحو حل النزاع السوداني.. تدخل عاجل لعودة الاستقرار إلى الخرطوم

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 | نسبة النجاح في العربي تتجاوز 90%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

معرض لأزمة قلبية.. أسباب تمنعك من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

اصنع مشروبا رياضيا في المنزل بهذه الطريقة السهلة

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

مبيصومش وحرمني من ثواب رمضان.. زوجة حسن شاكوش تفضحه وتكشف سر انفصالها

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ