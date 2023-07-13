عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك، وتعتبر بطولة الدوري انتهت بحسم النادي الأهلي للقب.


وفوجئ الأهلي بتغيب عدد كبير من لاعبيه خلال مباراة اليوم،  حيث رحل حمدي فتحي نجم النادي الأهلي إلى الوكرة القطري ، تلقي نجم وسط الفريق مروان عطية خبرًا مؤسفًا بوفاة والده ما اضطره لمغادرة معسكر الفريق على الفور إلى مسقط رأسه في كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتقام المباراة بين النادي الأهلي ونظيره الزمالك، اليوم الخميس، في مباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.


للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

مباراة القمة الأهلي والزمالك شروق عادل حمدي فتحي وكرة القطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

يهدد 25 مليون شخص.. زلزال مدمر وتسونامي هائل على أعتاب تركيا

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

وفاة مدير فني سابق لـ نادٍ شهير

ترشيحاتنا

نهاية الأخضر.. أكبر وكالة تصنيف ائتماني تفجر مفاجأة مدوية بشأن مصير الدولار

الدرجات حلوة.. وزير التعليم يتفقد مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر الآن في قمة الدوري

كهربا يقود الهجوم |إبراهيم فايق ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك

مصر رمانة ميزان المنطقة| القاهرة تقود دول الجوار نحو حل النزاع السوداني.. تدخل عاجل لعودة الاستقرار إلى الخرطوم

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 | نسبة النجاح في العربي تتجاوز 90%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

معرض لأزمة قلبية.. أسباب تمنعك من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

اصنع مشروبا رياضيا في المنزل بهذه الطريقة السهلة

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

مبيصومش وحرمني من ثواب رمضان.. زوجة حسن شاكوش تفضحه وتكشف سر انفصالها

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ