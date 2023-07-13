بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك، وتعتبر بطولة الدوري انتهت بحسم النادي الأهلي للقب.



وفوجئ الأهلي بتغيب عدد كبير من لاعبيه خلال مباراة اليوم، حيث رحل حمدي فتحي نجم النادي الأهلي إلى الوكرة القطري ، تلقي نجم وسط الفريق مروان عطية خبرًا مؤسفًا بوفاة والده ما اضطره لمغادرة معسكر الفريق على الفور إلى مسقط رأسه في كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتقام المباراة بين النادي الأهلي ونظيره الزمالك، اليوم الخميس، في مباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



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