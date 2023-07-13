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زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت شروق عادل مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن توقعات العلماء بحدوث زلزال جديد، حيث قال عالم الزلازل وعضو مجلس زلازل اسطنبول، هالوك إيدوجان، اليوم الخميس، إن الباحثين يتوقعون احتمال وقوع زلزال بقوة 7 درجات أو أكثر في اسطنبول وبحر مرمرة.

وحسب وكالة سبوتنيك الروسية، قال إيدوجان: "وفقا للتوقعات، سيحدث زلزال قوي إذا كان هناك تنشيط للأعطال في بحر مرمرة. تبلغ احتمالية حدوث هذا الزلزال بحلول عام 2030 حوالي 50%، و الاستنتاج يستند إلى دراسات لتاريخ 2000 عام من الزلازل في هذا المجال وتحليل البحوث الجيوفيزيائية والزلزالية".

وأضاف إيدوجان أن البلاد بأكملها ستتأثر بزلزال يقع مركزه في اسطنبول، حيث تمثل المدينة حوالي 35 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، مشيرا إلى أن الزلزال يهدد 25 مليون شخص.

للمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو التالي: 

زلزال عالم الزلازل 7 درجات شروق عادل

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