في الدقيقة الأولى| حسين الشحات يفاجئ الزمالك بهدف صاروخي للأهلي بـ القمة

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف التقدم في منافسه الزمالك خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قويد سكنت شباك محمد صبحي.

ويضم التشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وضم التشكيل الأهلي كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه علي معلول، ياسر إبرهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني

اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمد فخر وحسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو

