رئيس جهاز مدينة العلمين : نسابق الزمن لتحقيق عوائد عظيمة من كل متر

أكد المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين، أن الرؤية كانت واضحة لدى القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من مساحة العلمين والمقام عليها مدينة حاليا.

وأوضح خلال حواره ببرنامج “التاسعة”والمذاع عبر قناة “الاولي المصرية”،:"بدأنا كوزارة الإسكان في مراحل التخطيط، والمساحة التي تقدر بـ250 كيلو متر كانت عبارة عن قرى سياحية تخدم فئات قليلة جدا ولا يوجد حيز عمرانا فأخذنا قرار من القيادة السياسية بإقامة مدينة تضم كافة الفئات وشرائح المجتمع مدينة للكل على محور سكنى وصناعى ومحور سياحى مممثل في الممشى والشواطئ".

وأكمل:" نحن حاليا نسابق الزمن فى العلمين لتحقيق معدلات وتحقيق عوائد، ولذلك نعظم الاستفادة من كل متر ودائما نحتاج للدعاية والإعلان ونحن نبيع المشروعات حاليا بالتصميم".