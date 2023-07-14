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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصفدي يطالب برنامج الأغذية العالمي بعدم قطع الدعم عن لاجئين سوريين

أرشيفية
أرشيفية

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، إلى العدول عن قرار قطع الدعم الغذائي عن لاجئين سوريين اعتبارا من الأول من أغسطس.

وقال مكتب برنامج الأغذية العالمي في عمان لرويترز إن "أزمة تمويل غير مسبوقة" أجبرته على قطع المساعدات الغذائية عن 50 ألف لاجئ من بين 465 ألفا كان يساعدهم في الأردن. وأضاف "بدون توفير الأموال اللازمة، سيضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليل استجابته بدرجة أكبر".

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وقال الصفدي في تغريدة على تويتر "هذا ليس من مسؤولية الأردن. إنها (مسؤولية) من يقطع الدعم. لا نستطيع تحمل هذا العبء وحدنا". وأضاف "نناشد برنامج الأغذية العالمي وغيره ممن يقطعون الدعم عن اللاجئين السوريين العدول عن القرار".

وتكافح الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة الأخرى من أجل الاستمرار في مساعدة السوريين في ظل زيادة الاحتياجات وتراجع تدفقات التمويل.

ويحتاج أكثر من 15 مليون شخص في أرجاء البلاد للمساعدات، لكن الأمم المتحدة قالت في يونيو إنه لم يتم تمويل مناشدتها للعمل الإنساني في سوريا هذا العام، وقيمتها 5.4 مليار دولار إلا بنسبة 11 بالمئة فقط.

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