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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| 3 مشروبات لخفض ضغط الدم المرتفع..ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم

المانجو
المانجو

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

هؤلاء الأشخاص معرضون للإصابة بالالتهاب الرئوي في الصيف

تنتشر مع ارتفاع درجة حرارة المناخ في فصل الصيف الأمراض  بل هناك أيضا أمراض تنشط في فترة الصيف ومن ضمنها الالتهاب الرئوي.

بدون أدوية .. 3 مشروبات لخفض ضغط الدم المرتفع

يستهلك الناس المزيد من الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر والدهون المتحولة أكثر من أي وقت مضى، بالإضافة إلى كونها أقل نشاطًا مما كانت عليه من قبل. ، قد تضطر شرايين القلب والدم إلى العمل بجدية أكبر، مما قد يضر عضلة القلب بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى تكوين تمزقات صغيرة في جدران الشرايين، مما يسمح بتراكم الترسبات الدهنية.

مفاجأة .. طرق لتناول الشوكولاتة تساعد في إنقاص الوزن

إنقاص الوزن مع الشوكولاتة شئ مفاجئ الكثير فعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، غالبًا ما يُنظر إلى الشوكولاتة على أنها العدو نظرًا لسمعتها العالية في السكر والسعرات الحرارية. ومع ذلك ، كشفت الدراسات العلمية الحديثة عن تحول مفاجئ في هذه الرواية. على عكس الاعتقاد الشائع ، يمكن أن تكون أنواع معينة من الشوكولاتة مفيدة في الواقع لفقدان الوزن وفقا لـ India.com

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم ؟

تعتبر المانجا من الفواكة الصيفية اللذيدة وقد تشتهر هذه الثمرة في للهند وباكستان والفلبين والشجرة الوطنية لبنجلاديش.

نظراً لاحتواء المانجا على كمية وفيرة من الڤيتامينات والمعادن ومضادات  الأكسدة فلها فوائد صحية كثيرة  وفقا لـ health line: 

موضة وأوعى تشتريه .. شبشب منتشر بالأسواق مصنوع من مواد مسرطنة يصيب بمرض خطير

انتشرت بشكل كبير أحذية الكروكس والتي يفضلها الكثيرون،  ولكن هل تعلم ماذا تفعل أحذية كروكس لصحة قدميك وعظامك وقد نشر الدكتور محمد وائل الباحث بكلية الطب منذ فترة مخاطر وفوائد أحذية الكروكس وكان قد حظر محمد وائل من هذه الأنواع.

 

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