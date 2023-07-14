براحتكم| ياسمين صبري توجه رسالة للجمهور وهي تضحك بشدة

أكدت الفنانة ياسمين صبري، إنها سعيد بالعمل في فيلم البعبع، موضحة أنها تصور من شهر 11، وبعد ذلك تم التوقف، بسبب تصوير أعمال رمضان.



وأضاف خلال فيديو على قناة إكسترا نيوز، أن الجميع سيسعر بالفرحة، أثناء مشاهدة الفيلم.



ودخلت في حالة ضحك ووجهت رسالة لـ الجمهور قائلة " براحتكم.. مش هقول ليهم حاجة.. اللي هما عايزينه يتفرجوا عليه عندهم أفلام كثيرة.. واللي يسعدهم يتفرجوا عليه".



فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى.