كاتب صحفي: السيسي وتبون يعيدان العلاقات بين مصر والجزائر إلى سابقها

قال الدكتور أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، إن العلاقات المصرية الجزائرية في الأربعة سنوات الماضية تشهد تطورا نوعيا وكميا في العديد من المسارات في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وهذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا من الانفتاح.

الرئيس “السيسي وتبون” يعيدان العلاقات على المستوي السياسي والأقتصادي والتنموي والأستثماري

وأكد، العشري خلال مداخله هاتفية لقناة" أكسترا نيوز"، أن العلاقات المصرية الجزائرية لديها درجة كبيرة في مسارات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، وشاركت العلاقات طفرة كبيرة في عودة العلاقات الثنائية فيما يتعلق باجتماعات اللجنة العليا المشتركة فيما يتعلق بالتوافق على النجاحات في توطين العلاقات على المستوي السياسي والاقتصادي والتنموي والاستثماري.

وأشار، مدير تحرير الأهرام، إلى فتح مسار العلاقات على كافة الاتجاهات فيما يتعلق بزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالقمة العربية من العام الماضي، والتنسيق فيما يتعلق بالمسارات الخاصة بالعلاقات على المستوي العربي.