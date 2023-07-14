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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد الجوية: أسبوع شديد الحرارة على كافة أنحاء البلاد

طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم وحذرت من ارتفاع درجات الحرارة وتوخي الحذر بالبعد عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، ولكن اليوم يشهد أجواء لطيفة ومعتدلة في درجات الحرارة في فترة الصباح الباكر، ويسود الطقس حالة من رطوبة الجو خلال اليوم.

وأوضحت مذيعة فضائية "إكسترا نيوز" ببرنامج “هذا الصباح” ،أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وهناك ارتفاع  كبير في نسب الرطوبة.

سيكون حارا رطبا  نهاراعلى القاهرة الكبرى وأرتفاع معدلات الرطوبة

وأضافت، أن الطقس سيكون حارا رطبا  نهاراعلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد وجنوب سيناء، لكن الطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل رطب ليلا على كافة الانحاء.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى 36 للعظمى والصغرى25 درجة

العاصمة الإدارية 34 للعظمي 24 للصغري

الإسكندرية 32 للعظمي 24 للصغري

العلمين الجديدة 30 للعظمي 23 للصغري

6 أكتوبر37 للعظمي 26 للصغري

السلوم 31 للعظمي 21 للصغري

دمياط 29 للعظمي 22 للصغري

بورسعيد34 للعظمي 24 للصغري

سوهاج 40 للعظمي 26 للصغري

المنصورة 33 للعظمي 23 للصغري

الإسماعيلية 37 للعظمي 24 للصغري

السويس 35 للعظمي 23 للصغري

شرم الشيخ 39 للعظمي 29 للصغري

رفح 29 للعظمي 22 للصغري

طابا 35 للعظمي 25 للصغري

بني سويف 36 للعظمي 25 للصغري

الغردقة 39 للعظمي 29 للصغري

الفيوم35 للعظمي 24 للصغري

أسيوط 37 للعظمي 26 للصغري

الوادي الجديد40 للعظمي 27 للصغري

أسوان 43 للعظمي 29 للصغري

حلايب 35 للعظمي 28 للصغري

 

الأرصاد الجوية رطوبة الجو القاهرة الكبرى حارا رطبا جنوب الصعيد الاسكندرية المناطق الجنوبية درجات الحرارة

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