أملي وتوقعاتي| بايدن: بوتين خسر في الحرب وأوكرانيا ستنضم لحلف الناتو

أفاد تقرير بثته فضائية العربية حول ما قاله بايدن عن بوتين، قائلا: بوتين قد خسر الحرب بالفعل ولديه مشكلة حقيقية"، بهذه الكلمات عبر بها الرئيس الأمريكي بايدن عن خسارة بوتين في الحرب الأوكرانية.

أعتبر الرئيس الأمريكي بايدن أن بوتين قد خسر الحرب في أوكرنيا ويستحيل أن يكسب الحرب.

وفي إطار هذا السياق، فإنه من خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفنلندية رأي بايدن أن روسيا لن تستخدم السلاح النووي على خلفية الأزمة الأوكرانية.

توقع الرئيس الأميركي أن بوتين سيقرر بالنهاية " إيقاف الحرب" لأنه ليس من مصلحة روسيا اقتصاديا وسياسيا مواصلة هذه الحرب قائلا: "لا يمكنني التنبؤ بالضبط كيف يحدث ذلك ولكن هو أملي وتوقعاتي، فإن أوكرانيا تحقق تقدما كبيرا في هجومها وهذا يولد تسوية تفاوضية في مكان ما على طول الخط".

سوف تنضم أوكرانيا لحلف الناتو في النهاية

أكد، بايدن أن أوكرانيا ستنضم في النهاية لحلف شمال الأطلسي ال " ناتو".

وفي المقابل أعتبر بوتين أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لن يحسن من أمنها.