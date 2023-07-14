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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد نتيجة الامتحانات.. اِعرف كيفية تقديم طلب التماس إلكترونى بـ حقوق القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامح عميد  كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

كما اوضح الدكتور محمد سامح عميد ، انه تم فتح باب التظلمات ابتداء من اليوم ولمدة عشرة ايام على ان يتم تقديم طلب الالتماس بشكل الكتروني .

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خطوات الالتماس الكترونيا

1- الدخول على موقع خدمة التحصيل الإلكتروني
https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx
2- الضغط على (شئون الطلاب).
3- اختيار خدمة (مراجعة نتيجة امتحان مقرر - اعادة رصد (بكالوريوس)).
4- ملء جميع الحقول المطلوبة منك بطريقة صحيحة.
5- سوف يظهر لك كود الدفع فورى وسوف يصلك رسالة على موبيلك بذلك.
6- التوجه لأقرب منفذ فورى وتسديد الرسوم واستلام ايصال الدفع.
7- قم بالدخول على رابط طلب تقديم التماس إعادة رصد المادة
https://forms.gle/nedWWd5YoLY3mN8N7
8- قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وكتابة اسماء المواد في اماكنها المخصصة ورفع صورة البطاقة وايصال تسديد رسوم اعادة الرصد.

الدكتور محمد سامح كلية الحقوق جامعة القاهرة جامعة القاهرة نتائج الفصل الدراسى الثانى التظلمات الإلتماس

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