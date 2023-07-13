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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

على طريقة الأهلى.. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات

احتفالات طلاب الثانوية
احتفالات طلاب الثانوية العامة

انتهى طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ ، بجميع المحافظات من كافة الامتحانات منذ قليل .

قام الطلاب بالاحتفال من أمام لجان محافظة الجيزة ، بارتداء الجلباب و الاغانى و الرقص احتفالا بانتهاء امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ .

كما قام الطلاب الرقص على أغنية سطلانة، كما احتفل لاعبوا النادى الأهلى الشهير .

على الجانب الآخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لـ امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الفلسفة 2023 فتتمثل المواصفات فيما يلي :
* الدرجة الكلية من 60 
* عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات
* عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة 
* إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا
مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023
 
* الدرجة الكلية من 30 
*  عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات
* عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة 
* إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تكون أسئلة الاختيار من متعدد MCQ نسبتها 85%  ، أما الأسئلة المقالية لا تتعدى نسبتها 15% 
وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن 30% من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.

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