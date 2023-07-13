على طريقة الأهلى.. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات

انتهى طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ ، بجميع المحافظات من كافة الامتحانات منذ قليل .

قام الطلاب بالاحتفال من أمام لجان محافظة الجيزة ، بارتداء الجلباب و الاغانى و الرقص احتفالا بانتهاء امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ .

كما قام الطلاب الرقص على أغنية سطلانة، كما احتفل لاعبوا النادى الأهلى الشهير .

على الجانب الآخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لـ امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الفلسفة 2023 فتتمثل المواصفات فيما يلي :

* الدرجة الكلية من 60

* عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات

* عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة

* إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا

مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023



* الدرجة الكلية من 30

* عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات

* عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة

* إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تكون أسئلة الاختيار من متعدد MCQ نسبتها 85% ، أما الأسئلة المقالية لا تتعدى نسبتها 15%

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن 30% من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.

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