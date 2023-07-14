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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس COP28: التخلص من الوقود الأحفوري مطلب رئيسي لأكثر من 80 دولة

الجابر
الجابر

قال الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن التقليل التدريجي للوقود الأحفوري أمر حتمي ومهم، لكن لا يمكن أن يحدث إلا عندما يزيد العالم من قدرته في مجال الطاقة المتجددة.

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وأضاف الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28» في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" :" ليس بالإمكان فصل العالم عن نظام الطاقة الحالي قبل أن يتم بناء النظام الجديد".

وتابع رئيس  «COP28»:" يُعتبر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مطلبًا رئيسيًا من أكثر من 80 دولة - شركات النفط والغاز لا يُنظر إليها على أنها جزء من الحل ، العالم بحاجة إلى وقف هذا التصور وأنه يجب دعوتهم وإعطاؤهم المسؤولية وأن يخضعوا للمساءلة من خلال ترتيب نظام مراقبة مناسب".

وتسعى رئاسة المؤتمر إلى رؤية لحماية الأرواح وتحسين سُبل العيش في صميم العمل المناخي، واتباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان والطبيعة والغذاء والصحة والمرونة.

 وأضاف رئيس  «COP28»: "في صميم هذا النهج، سنسعى إلى اعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيف، وسيعطي هذا الجزء الأساسي من أجندة عمل المؤتمر الأولوية للحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، والاستثمار في حلول ملموسة وعملية لتحسين الحياة".

وقال رئيس COP28: "نحن بحاجة إلى تطوير النماذج المالية القديمة التي تم تصميمها لتلائم ظروف القرن الماضي، وعلينا إزالة الحواجز التي تبطئ التقدم في الحكومات والقطاعات الصناعية، ومعالجة الانقسامات التي تعوق تحقيق أي تقدُم جوهري للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون"، مضيفاً: "نحن في منتصف الطريق بين باريس وعام 2030، إلا أن العالم لا يزال بعيداً إلى حد كبير عن الهدف المنشود، والحقائق توضح أن الخطوات التدريجية التي تم اتخاذها حتى الآن لمعالجة أزمة المناخ لا تلبي الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات سريعة، لذلك، أدعو الجميع إلى التخلي عن الأساليب التقليدية المعتادة، والعمل معاً لاتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطوراً جوهرياً".
 

COP28 الطاقة المتجددة نظام الطاقة النفط والغاز الوقود الاحفوري

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