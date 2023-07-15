اقتصاد السعودية| أسبوع المانجو ينعش سوق المزارعين بالعلا

نشرت وكالة أنباء السعودية الرسمية، تقريرا حول انتعاش سوق المانجو، من خلال تنظيم أسبوع له، وذلك بعنوان "أسبوع المانجو" ينعش سوق المزارعين بميدان المنشية بالعلا.

وبحسب التقرير يشكل سوق المزارعين بميدان المنشية بمحافظة العلا ، رافدا اقتصاديا مهما، يعرض المزارعون محاصيلهم ومنتجاتهم الأخرى، في بيئة مثالية ومهيئة، خصصتها لهم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث يقام في هذه الأيام أسبوع المانجو الذي يعد أحد أهم المنتجات الزراعية في المحافظة، ويستقبل زواره من الساعة 7 مساءً إلى 11 مساءً.

ويهدف أسبوع المانجو لإبراز ما تنتجه المحافظة من محاصيل متنوعة، ومن ضمنها المانجو، وتعزيز التنافسية بين المزارعين وإنعاش الحركة التجارية في السوق، إذ تُعد المانجو واحدة من أهم المنتجات الزراعية في المحافظة إلى جانب الفواكه الأخرى المتنوعة كالبرتقال، والليمون الحلو ، والليمون الحامض ، والبنزهير ، واليوسفي ، والرمان ، والعنب.

ووصف عدد من الزبائن من داخل وخارج العلا بأنهم يحرصون عند زيارتهم العلا على شراء المنتجات والمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ، ورأوا أن لمحاصيل العلا مذاقًا مختلفًا ،حيث يعود السبب لخصوبة أراضيها وعذوبة مياهها.

كما أن للهيئة الملكية لمحافظة العلا إسهامات كبيرة في دعم المزارعين وتدريبهم وتسويق وعرض وبيع منتجاتهم بالشكل الصحيح، إضافةً الى إقامة العديد من المهرجانات كمهرجان التمور، والحمضيات، وفي هذا العام أسبوع المانجو .

ووثقت عدسة "واس" خلال جولتها في السوق، منتجات المانجو بمختلف أنواعها وأحجامها والإقبال الكبير الذي يشهده من قبل المتسوقين من داخل وخارج المحافظة.