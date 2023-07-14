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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكاء وندم.. حلمي عبدالباقي يحكي لأول مرة كواليس اعتزال الغناء في الكباريهات

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي

استرجع الفنان حلمي عبد الباقي فترة اعتزاله الفن والغناء في الكباريهات، وقال إنها كانت فترة عصيبة في حياته. 


وأضاف عبد الباقي باكيا خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: محدش كان يصدق إني أعيش فترة محتاج.. معرفش بقولك الكلام ده ليه؟. 


وقال حلمي عبدالباقي: قررت عدم الغناء في الملاهي الليلية والكباريهات، وبعدها خسرت كل فلوسي في البورصة وحجيت.. روحت سألت شيخ إزاي أغسل فلوسي، ومراتي وقفت جنبي.

وفي الحلقة تحدث حول الأزمات التي واجهت نقابة الموسيقيين الفترة الماضية، وعلاقته بالفنان مصطفى كامل، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترات السابقة، أكدت وجود مخالفات مالية، وهو ما استدعى إحالة الأمر برمته للتحقيق من خلال الجهات الرسمية.


جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

الإعلامية ايمان أبوطالب الجهاز المركزي للمحاسبات الجهات الرسمية اعتزاله الغناء اعتزاله الفن

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