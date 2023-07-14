حلمي عبد الباقي: فريد شوقي كان أول من يذهب إلى اللوكيشن

قال الفنان حلمي عبد الباقي، إن المخرج حسن الصيفي اختاره لفيلم زمن الجدعان، مؤكدا أنه تعلم كثيرا من الفنان القدير الراحل فريد شوقي، الذي كان أول من يذهب إلى اللوكيشن.



وأضاف عبد الباقي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: أنتجت معظم أعمالي الفنية، مشيراً إلى أنه غاب عن الساحة الفنية لأكثر من ١١ عاما.



وخلال الحلقة كشف الفنان حلمي عبدالباقي، العديد من الأسرار والمفاجآت، حيث يتحدث لأول مرة عن أسباب اعتزاله الغناء في الملاهي الليلية وخسارته أمواله في البورصة.



وحول جيل التسعينيات، أجاب عبدالباقي، عن السؤال الصعب، مظلوم ولا محظوظ، كما يكشف كيف واجه أصعب أزمة في حياته.



كما تحدث حول الأزمات التي واجهت نقابة الموسيقيين الفترة الماضية، وعلاقته بالفنان مصطفى كامل، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترات السابقة، أكدت وجود مخالفات مالية، وهو ما استدعى إحالة الأمر برمته للتحقيق من خلال الجهات الرسمية.



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.