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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبطني وجري.. فنان معروف يكشف تفاصيل مواجهة الموت بسبب حادث مروع

حادث تصادم
حادث تصادم

كشف الفنان أحمد هاني، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل الحادث المروع الذي تعرض له خلال الفترة الماضية. 

وكتب أحمد هاني، في منشوره عبر فيسبوك: «فيها حاجه حلوة.. خبطتني عربية وأنا راجع البيت قبل الفجر وطبعا اللي خبطني جري بس المصريين الجدعان جابوه وقاموا بالواجب معاه واتصلوا بالبوليس والإسعاف».

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وتابع أحمد هاني، قائلا: «ظهر شاب صيدلي (عبد الرحمن ) عدلني على وشي عشان النزيف يخرج بره لإني وقعت على ضهري وربنا جعله سبب رئيسي إني لسه عايش». 

وأضاف أحمد هاني: «المصريين الجدعان ما اكتفوش بالواجب اللي عملوه مع اللي خبطني وبس لا كمان أخدوا بطاقتي وراحوا يندهوا عليا في الشارع اللي ساكن فيه، لحد ما جابوا مراتي من البيت لإن من نعمة ربنا إني عملت الحادثة جنب البيت.. كل شوية هحكي لكم جزء من اللي حصلي.. ادعولي بالشفاء العاجل». 

احمد هاني

جراحة أحمد هاني 

وكان الفنان أحمد هانى، أجرى عملية جراحية ثانية بعد الحادث الذى تعرض له منذ فترة قصيرة، حيث أجرى العملية الأولى منذ أيام. 

ويقوم أحمد هانى بإجراء عمليته الثانية فى قدمه اليمنى، والتى تعرضت لإصابة بالغة بسبب الحادث.

وتكفلت نقابة المهن التمثيلية بعلاج الفنان الشاب أحمد هاني بعد تعرضه لحادث سير مروع.

وتابع أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حالة أحمد هاني، حيث تكفل بكل شيء يخص علاج الفنان الشاب.

 

أحمد هاني 

أعلن الفنان محمد علي رزق، إصابة الفنان أحمد هاني، بإصابات بالغة ونقله إلى العناية المركزة بعد تعرضه لحادث سيارة مروع.

وكتب محمد علي رزق، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "زميلنا أحمد هانى عمل حادث سيارة صعب جداً وهو دلوقتي بالرعاية المركزة.. نسألكم الدعاء له بالشفاء وإنه يقوم بألف سلامة لأهله وحبايبه".

وكان أحمد هاني يشارك في دفعة مركز الإبداع بقيادة المخرج خالد جلال، والتي يدعم من خلالها المواهب الشابة بتقديم عروض مسرحية بعد تدريبهم.

وشارك الفنان محمد علي رزق بظهور متميز كـ"ضيف شرف" ضمن أحداث مسلسل "كشف ‏مستعجل"، الذي عرض حصريا على منصة ‏watch it‏ في موسم دراما رمضان 2023، وقام ‏ببطولته النجوم مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، وهنادي هنا، وإلهام وجدي، ومحمد لطفي، ‏وآخرون، وينتمي المسلسل لدراما الـ 15 حلقة، وهو أول أعمال منصة ‏watch it‏ الأصلية في ‏موسم رمضان الماضي.‏

وكان محمد علي رزق تحدث عن الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل، وقال في تصريحات ‏صحفية: "أجسد مخرج مسرحي يدعى أمجد عبد السلام البنهاوي، ولديه فرقة مستقلة تعمل في ‏مسرح الهواه، وهي شخص يدعي دائما أنه فنان موهوب ومختلف".

ويضيف رزق قائلا: "أغلب ‏مشاهدي مع مصطفى خار وهنادي مهنا، وألتقي بباقي الأبطال محمد عبدالرحمن و محمد لطفي ‏وإلهام وجدي، ولكن ما يقرب من 80% من ظهوري يكون مع خاطر وهنادي".‏

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