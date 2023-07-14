محمد هنيدي: علاء مرسي عصبي ومتهور.. وأحمد آدم صديق منذ سنوات طويلة

أوضح النجم محمد هنيدي، حقيقة انقطاع علاقة الصداقة بينه وبين الفنان أحمد آدم، بسبب سرقة إفيهات وبوستر، مؤكدا أنه شيء صغير، وهذه القضية كانت منذ 25 سنة.

وأشار "هنيدي"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تربطه علاقة بالفنان أحمد آدم منذ سنوات طويلة، وهذا لم يؤثر على علاقته به، منوهًا بأنهما ما زالا أصدقاء حتى الآن.

أما عن الفنان علاء مرسي، فأشار هنيدي إلى أنه “أكثر شخص متهور وعصبي جدًا، ومندفع جدًا".

وأضاف أن آخر فيلم حضره في السينما، كان في العرض الخاص لفيلم "الإنس والنمس"، مشددًا على أنه لم يكن له القدرة على مشاهدة الفيلم في دور العرض، فهو لم يحضر لمشاهدة أي فيلم في دور العرض منذ عام، ساخرًا: "أبويا بيمنعني مابيودنيش".