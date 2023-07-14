محمد هنيدي: "هنتج فيلم جديد لحماده هلال .. مش همثل فيه

كشف النجم محمد هنيدي، خوضه تجربة الإنتاج السينمائي، قائلا: سأنتج عمل سينمائي جديد، ويوجد سيناريو جيد وقررت انتج لفنان آخر، موضحًا أن هذا السيناريو يتوافق مع الفنان حمادة هلال أكثر منه.

وأشار "هنيدي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يحب الفنان حمادة هلال وسيكون هناك تعاون في فيلم مهم جدًا، وهناك جلسات حاليًا بين المخرج والفنانيين، متابعًا: "سأشارك في إنتاج فيلم مهم لحماده هلال ولن أشارك به".

وابدى محمد هنيدي، موافقته أن ينتج للفنان علي ربيع ومصطفى خاطر وحمدي المرغني، موضحًا أن فكرة الإنتاج لهم في عمل مجمع فكرة جيدة جدًا.