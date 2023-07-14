محمد هنيدي: أرتب لزيارة الزعيم عادل إمام

أكد النجم محمد هنيدي، أنه رفض قبل ذلك دور في فيلم للزعيم عادل إمام، قائلا: حدث ورفضت دور في أحد الأفلام عقب فيلم "بخيت وعديلة"، وكان دور تاني ولم أكن مرحب به.

وأوضح "هنيدي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لقائه مع الزعيم عادل إمام لإبلاغه رفضه للدور لم يستغرق دقيقتين، مؤكدا أن علاقته بالفنان عادل إمام جيدة وليس هناك خلاف معه.

وتابع: كنت أريد أن ارتب له مفاجأة في عيد ميلاده الأخير لكن لم أنتهي من ترتيبها، حيث إنه كان يريد الذهاب إلى منزله، مشددًا على أنه يريد الذهاب إلى منزل الفنان عادل إمام وسيرتب لهذا اللقاء.